Ruský plyn dostáva stopku: Rada EÚ a Európsky parlament sa dohodli, dovážať sa prestane do jesene 2027

foto: interez

Martin Cucík
TASR
Po stopnutí ruského plynu bude nasledovať aj ropa.

Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu (EP) sa v noci na stredu v Bruseli dohodli na ukončení všetkého dovozu ruského plynu do jesene 2027. TASR o tom informuje s odvolaním sa na tlačové vyhlásenia oboch inštitúcií.

Navrhované nariadenie počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska. Úplný zákaz začne platiť od konca budúceho roka, respektíve na jeseň 2027. Cieľom je dosiahnuť odolný a nezávislý energetický trh Únie pri zachovaní bezpečnosti dodávok, píše sa vo vyhlásení Rady EÚ. Predbežnú dohodu ešte musia pred formálnym prijatím schváliť členské štáty v Rade EÚ a europoslanci.

Nasleduje ropa

Podľa dohody má tiež Európska komisia v budúcom roku predložiť plán postupného ukončenia dovozu ruskej ropy na Slovensko a Maďarsko do konca roka 2027, píše agentúra DPA. Práve tieto dve krajiny dlhodobo kritizujú zámer EÚ úplne sa odstrihnúť od dovozu ruského plynu a ropy.

Predseda vlády SR Robert Fico označil návrh Komisie v rámci iniciatívy REPowerEU za ideologický a škodlivý nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Úniu. Agentúra DPA pripomína, že obe krajiny už viackrát blokovali plány EÚ na podporu Ukrajiny alebo prijatie reštriktívnych opatrení voči Rusku pre spory o dodávky ruských energetických surovín.

Zástupcovia Rady EÚ a EP sa v Bruseli dohodli na zachovaní prechodných období pre existujúce zmluvy o dodávkach plynu. V prípade krátkodobých kontraktov uzavretých pred 17. júnom 2025 sa zákaz dovozu ruského plynu uplatní od 25. apríla 2026 pre LNG a od 17. júna 2026 v prípade plynu dodávaného cez plynovod.

Pokiaľ ide o dlhodobé kontrakty o dovoze LNG, zákaz sa uplatní od 1. januára 2027 a v prípade dovozu cez plynovod nadobudne zákaz účinnosť 30. septembra 2027. Zmeny a doplnenia existujúcich zmlúv budú povolené len na úzko vymedzené prevádzkové účely a nemôžu viesť k zvýšeniu objemov, zdôraznila Rada vo vyhlásení.

Je to veľké víťazstvo pre nás aj pre celú Európu. Musíme skoncovať so závislosťou EÚ od ruského plynu a jeho trvalý zákaz v Únii je významným krokom správnym smerom. Som veľmi rád a hrdý, že sa nám podarilo tak rýchlo dosiahnuť dohodu s Európskym parlamentom. Svedčí to o našom odhodlaní posilniť našu bezpečnosť a zabezpečiť naše dodávky energie,“ poznamenal dánsky minister pre klímu a energetiku Lars Aagaard, ktorý viedol rokovania za Radu EÚ.

Štáty musia ukázať iniciatívu

Návrh ďalej požaduje, aby všetky členské štáty predložili národné diverzifikačné plány, v ktorých načrtnú opatrenia na diverzifikáciu svojich dodávok plynu a potenciálne výzvy s cieľom včas ukončiť všetok dovoz plynu z Ruska v súlade s lehotami stanovenými v nariadení.

Dohoda obsahuje aj bezpečnostnú klauzulu pre prípad vážne ohrozenej bezpečnosti dodávok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. V takomto prípade by Komisia mohla týmto krajinám umožniť dočasne pozastaviť zákaz dovozu plynu. Takéto dočasné dodávky budú povolené len vtedy, ak členský štát vyhlási stav núdze.

