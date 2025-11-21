Ozval sa Putin: Dostal sa k nemu americký mierový plán, takýto má naň názor

Vojna na Ukrajine
Americký plán môže položiť základy pre budúcu mierovú zmluvu, prezradil.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok počas zasadnutia Rady bezpečnosti Ruskej federácie potvrdil, že Moskva dostala americký mierový plán zameraný na ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa môže „položiť základy“ pre budúcu mierovú zmluvu, píše TASR na základe správ agentúr Reuters, AFP a TASS.

„Máme text. Dostali sme ho cez komunikačné kanály s americkou administratívou. Verím, že by mohol položiť základy pre konečné mierové urovnanie,“ uviedol Putin s odkazom na 28-bodový mierový plán podporovaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ruský prezident pohrozil zabratím ďalšieho územia, ak Ukrajina návrh odmietne. Odvolal sa pritom na údajne obsadené ukrajinské mesto Kupiansk.

Podľa Putina plán nebol podrobne konzultovaný s Ruskom a Ukrajina ani jej európski spojenci nechápu realitu postupu ruských jednotiek na bojisku. Rusko je podľa neho pripravené pokračovať v mierových rokovaniach napriek tomu, že je spokojné so súčasnou dynamikou na fronte.

Spojené štáty vraj vyzvali Moskvu, aby v mierovom procese spravila ústupky. „Počas predbežnej diskusie nás americká strana požiadala, aby sme urobili ústupky a preukázali, ako to nazvali, flexibilitu,“ uviedol Putin.

Rusko a Spojené štáty podľa Putina rokovali o Trumpovych mierových iniciatívach ešte pred bilaterálnym samitom na Aljaške. „Verejne sme o tom takmer nehovorili, len veľmi všeobecne, ale nie je to žiadne tajomstvo, mierový plán prezidenta Trumpa pre Ukrajinu sa prerokúval pred stretnutím na Aljaške,“ prezradil Putin.

 „Po rokovaniach na Aljaške nastala z americkej strany určitá pauza. Vieme, že to súviselo s faktickým odmietnutím mierového plánu urovnania sporu, ktorý navrhol prezident Trump, zo strany Ukrajiny. Myslím si, že to bolo práve v čase, keď sa objavila jeho nová verzia, vlastne modernizovaný plán, tentoraz s 28 bodmi,“ doplnil ruský prezident.

O čo ide?

Návrh 28-bodového mierového plánu od Kyjeva vyžaduje územné a bezpečnostné ústupky Moskve, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

