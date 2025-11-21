Obrovská hrôza: Sanitka nedala prednosť, odhodené auto na chodníku zrazilo deti. Hlásia šesť zranených

Šesť ľudí vrátane štyroch detí utrpelo zranenia pri nehode sanitky a osobného auta, ktorá sa v piatok stala v českom meste Cheb. Po zrážke vozidiel skončilo osobné auto na chodníku, po ktorom práve išla skupinka detí s učiteľkami, povedal hovorca polície Jakub Kopřiva. Informuje o tom web TN.cz.
„Sanitné vozidlo, ktoré malo zapnuté svetelné výstražné zariadenie bez zvukového, išlo po vedľajšej pozemnej komunikácii a nedalo prednosť vozidlu, ktoré išlo po hlavnej ceste,“ spresnil hovorca polície.
Zranenia utrpeli štyri deti vo veku okolo ôsmich rokov
„Pri nehode boli tri naše posádky, jedna s lekárom a dve so záchranármi,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Karlovarského kraja Simona Kratochvílová. Deti skončili v nemocnici v Chebe.
Podľa hovorkyne sanitka, ktorá sa zrazila s osobným autom, išla k pacientovi. „Jedna naša kolegyňa utrpela ľahké zranenie a bola prevezená na chirurgické oddelenie chebskej nemocnice na ošetrenie. V osobnom aute sa ľahšie zranil jeden človek,“ uviedla Kratochvílová.
Nahlásiť chybu v článku