Putin otvára dvere osobným rokovaniam: Zelenskému by údajne v Moskve poskytli bezpečnostné záruky

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Stretnutie so Zelenským naráža na bezpečnosť.

Ruský prezident Vladimir Putin je otvorený stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zameranom na vojnu na Ukrajine, uviedol v stredu poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Rusko nikdy nevylučovalo stretnutie prezidentov, vyhlásil poradca v ruskej štátnej televízii.

Moskva ponúka rokovania a bezpečnostné záruky

Pokiaľ je Zelenskyj pripravený na rokovania, môže prísť do Moskvy, čo Putin ponúkol už niekoľkokrát, tvrdí Ušakov. Zdôraznil, že takéto stretnutie by sa muselo dobre pripraviť a zamerať na výsledky. Rusko by tiež zaručilo bezpečnosť ukrajinského prezidenta.

Foto: TASR/AP

Ukrajina považuje cestu Zelenského do Moskvy z bezpečnostných dôvodov za vylúčenú. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v minulosti uviedol, že ukrajinský líder je pripravený rokovať s Putinom v rámci snáh o ukončenie ruskej vojny. Podľa Sybihu sa však nevyriešili najcitlivejšie otázky vrátane územného rozdelenia či jadrovej elektráreň v Záporoží, píše portál European Pravda.

Rokovania pokračujú, sporné témy pretrvávajú

Najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe od marca 2022 okupujú ruské vojská. Rusko tiež podmieňuje prímerie územnými ústupkami, najmä stiahnutím ukrajinských síl z Doneckej a Luhanskej oblasti.

Počas víkendu sa vyjednávači z Ukrajiny a Ruska stretli po prvýkrát za niekoľko mesiacov na priamych rokovaniach v Spojených arabských emirátoch, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Rokovania by podľa plánu mali pokračovať v nedeľu v Abú Zabí.

