Citlivé rozhovory pokračujú: Kremeľ potvrdil dátum stretnutia Ukrajiny, Ruska a USA. Peskov reagoval ironicky

Foto: SITA/AP, TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Po prvom kole bez výsledku prichádza pokračovanie.

Trilaterálne rokovania delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov budú v Spojených arabských emirátoch (SAE) pokračovať v nedeľu 1. februára, oznámil v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS, RIA Novosti a Interfax a denníka The Guardian.

„Rozhovory sú naplánované na 1. februára. Je to predbežné, ale zatiaľ z toho vychádzame,“ povedal Peskov s tým, že členovia ruskej delegácie počas mierových rozhovorov minulý týždeň pravidelne dostávali inštrukcie od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Rokovania sú podľa Kremľa mimoriadne citlivé

Peskov následne pri doplňujúcej otázke, či na rokovania už prebiehajú prípravy, ironicky odpovedal: „No, čo si myslíte? Nie, budú bez príprav.“ Hovorca Kremľa súčasne poukázal na ich zložitosť. „Tieto rokovania sa týkajú veľmi citlivej témy. Sú veľmi zložité a posudzovať počas nich verejne akékoľvek konkrétne otázky – to im škodí,“ dodal Peskov.

Foto: SITA/AP

Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa minulý týždeň v piatok a v sobotu zišli na prvom trojstrannom rokovaní v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Konkrétne výsledky neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní v dialógu pokračovať.

Zloženie delegácií dosiaľ nie je známe. Na minulotýždňových rokovaniach však ruskú stranu viedol šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov a ukrajinskú tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.

