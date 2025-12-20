Putin o tom nerozhoduje: Podľa Zelenského naznačil pozastavenie útokov, aby mohol Kyjev zorganizovať prezidentské voľby

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že Moskva nemá slovo ohľadne organizácie volieb na Ukrajine. Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin naznačil pozastavenie útokov, aby mohol Kyjev zorganizovať prezidentské voľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nie Putin rozhoduje o tom, kedy a v akom formáte sa uskutočnia voľby na Ukrajine,“ podotkol Zelenskyj, ktorý tiež opätovne vylúčil hlasovanie na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny. Zelenskyj podľa AFP tiež povedal, že Spojené štáty navrhli rokovania medzi vyjednávacími tímami Ukrajiny a Ruska v Miami, kde sa predstavitelia medzitým zhromaždili na ďalšie kolo rokovaní o ukončení vojny.
„Pokiaľ viem, navrhli tento formát: Ukrajina, Amerika, Rusko,“ povedal Zelenskyj a dodal, že Európania by mohli byť prítomní a bolo by „logické usporiadať takéto spoločné stretnutie… po tom, čo pochopíme potenciálne výsledky stretnutia, ktoré sa už uskutočnilo“, cituje francúzska agentúra.
Ďalšie rokovania
Zelenskyj ešte vo štvrtok oznámil, že ukrajinská a americká delegácia budú v piatok a v sobotu (19. a 20. decembra) rokovať v Spojených štátoch o ukončení vojny. Tieto delegácie rokovali aj v pondelok v Berlíne, pričom prítomní boli i viacerí európski lídri. Podľa Zelenského tieto rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“.
Americká delegácia má cez víkend v pláne rokovania aj s ruskou stranou. Šéf diplomacie USA Marco Rubio v piatok na tlačovej konferencii na rezorte diplomacie povedal, že sa v sobotu možno pripojí k rokovaniam s ruskou delegáciou.
