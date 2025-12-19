Rusi presúvajú rakety Orešnik do Bieloruska: Zelenskyj varuje Európu, hrozbu nemožno zachytiť dronmi

Zelenskyj upozornil partnerov na presun ruských rakiet Orešnik do Bieloruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok na sociálnej sieti X oznámil, že nasadenie ruských rakiet stredného doletu Orešnik (Lieska) do Bieloruska sa blíži ku koncu. Ukrajina podľa neho vie, kde bude systém nasadený a tieto informácie poskytla aj svojim partnerom. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sieti X.

„Samotní partneri môžu túto hrozbu zhodnotiť a rozhodnúť, ako na ňu reagovať. Už predtým sme našich európskych a amerických partnerov upozornili, že Rusko nasadí Orešnik na území Bieloruska. Ukázali sme operačný dosah systému Orešnik. Toto predstavuje hrozbu mnohým európskym krajinám vrátane Poľska, Nemecka a ďalších,“ napísal Zelenskyj.

Nemožno ich zachytiť dronmi

Ukrajinský prezident objasnil, že tieto rakety v súčasnosti nemožno zachytiť dronmi. Ruská armáda ich už použila pri útokoch na Ukrajinu, ktorá podľa prezidenta vie, ako čeliť tejto hrozbe.

Ukrajinci požiadali svojich partnerov, aby uvalili sankcie na spoločnosti v Európe a ďalších krajinách, ktoré dodávajú súčiastky vhodné pre zostrojenie týchto rakiet prostredníctvom tretích krajín, tvrdí. „Nevidím, aby tieto sankcie zaviedli. Zatiaľ veríme, že Rusko bude pokračovať vo výrobe systému Orešnik. Počet systémov je nám známy,“ konštatoval.

Tlak na Rusko

Zelenskyj na záver položil otázku: „Ak naši partneri – USA a ďalší – vynakladajú významné diplomatické úsilie na ukončenie vojny, môžu tiež vyvíjať tlak na Rusko, aby zabránili nasadeniu systému Orešnik bližšie k Európe, bližšie k poľským hraniciam?“ Konštatoval, že toto je otázka, ktorou sa treba zaoberať.

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že nová ruská balistická raketa Orešnik schopná niesť jadrovú hlavicu bola nasadená v Bielorusku. Šéf Kremľa Vladimir Putin v novembri 2024 oznámil, že Rusko zasiahlo východoukrajinské mesto Dnipro novou raketou stredného doletu Orešnik. Došlo k tomu viac ako rok po tom, čo Ukrajina údajne zničila jednu z týchto rakiet. Moskva nasadila taktické jadrové zbrane v Bielorusku už v roku 2023, o nasadení Orešnika v tejto krajine tiež už v minulosti hovorila.

Nahlásiť chybu v článku

