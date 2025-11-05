Putin nariadil vypracovať návrhy na obnovenie jadrových skúšok. Reaguje tak na kroky amerického prezidenta Trumpa

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
Spojené štáty vykonali posledný test jadrovej zbrane v roku 1992, Čína a Francúzsko v roku 1996 a bývalý Sovietsky zväz v roku 1990. Rusko ako nástupca ZSSR doteraz jadrovú skúšku nevykonalo.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu nariadil šéfom tajných služieb, relevantných civilných agentúr a ministrom zahraničia a obrany, aby vypracovali návrhy pre obnovenie testov jadrových zbraní. Reagoval tak na rovnaký minulotýždňový krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR podľa správ agentúr TASS, AFP a Reuters.

Nariaďujem ministerstvu zahraničných vecí, ministerstvu obrany, špeciálnym službám a príslušným civilným agentúram, aby urobili všetko možné na získanie ďalších informácií o tomto probléme, analyzovali ho na Bezpečnostnej rade a vypracovali návrhy na možné začatie prípravných prác na jadrových skúškach,“ uviedol ruský prezident.

Putin tvrdí, že Rusko vždy striktne dodržiavalo svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). Ak by Spojené štáty alebo akákoľvek iná jadrová veľmoc začali skutočne opäť testovať jadrové zbrane, Rusko by začalo tiež.

Zlom po dlhých rokoch?

Minister obrany Andrej Belousov ruskému prezidentovi povedal, že v dôsledku nedávnych vyjadrení a krokov Spojených štátov „odporúča okamžite sa pripraviť na rozsiahle jadrové testy“. Dodal, že testovací areál na arktickom súostroví Nová Zem by mohol poslúžiť na tieto účely v priebehu krátkeho času.

Spojené štáty vykonali posledný test jadrovej zbrane v roku 1992, Čína a Francúzsko v roku 1996 a bývalý Sovietsky zväz v roku 1990. Rusko ako nástupca ZSSR doteraz jadrovú skúšku nevykonalo. Trump 30. októbra oznámil, že nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane, pretože to robia aj iné krajiny.

