Putin dopĺňa armádu: Ruský prezident podpísal dekrét o odvode. Ďalších 135-tisíc mladých mužov nastúpi do armády už na jeseň

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Mladí Rusi sa musia pripraviť.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét o jesennom odvode do armády v roku 2025. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a Interfax.

 „Od 1. októbra do 31. decembra 2025 sa povolá 135 000 ruských občanov vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí nie sú v zálohe a podliehajú povinnej vojenskej službe,“ uvádza prezidentský dekrét.

Prepustenie vojakov po skončení služby

Výnos tiež nariaďuje prepustenie vojakov či námorníkov z aktívnej služby, ak uplynula ich povinná 12-mesačná vojenská služba. Povinnosť vykonať všetky potrebné opatrenia dekrét ukladá ruskej federálnej vláde, regionálnym úradom a komisiám.

Najnovšie články

