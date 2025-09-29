Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert

Monika Šuchová
Čakajú justíciu ďalšie zmeny?

Minister obrany Robert Kaliňák odkázal slovenskej verejnosti, že pobyt extrémistu Daniela Bombica vo väzbe je „jedným z najškandalóznejších od konca Hegerovej vlády“. Dodal tiež, že sa nazdáva, že Špecializovaný trestný súd (ŠTS) volá po tom, že pravdepodobne nemá čo robiť na scéne justície. Urobil tak v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

Kaliňák, ktorý zároveň figuruje v advokátskej firme, ktorá Bombica zastupuje, uviedol, že ŠTS robí chyby a koná pod tlakom médií, a tak je na mieste otázka, či má ešte opodstatnenie.

„Jeho výrok je škandalózny,“ konštatoval pre interez politológ Radoslav Štefančík. Nižšie vám prinášame krátky rozhovor o tom, či, a prečo je ŠTS dôležitý, a prečo sú slová ministra obrany figurujúceho vo vláde, ktorá zrušila aj Špeciálnu prokuratúru, problematické.

Ako vnímate výrok Roberta Kaliňáka ohľadom Špecializovaného trestného súdu a o tom, že „nemá čo robiť na scéne justície“?

Jeho výrok je škandalózny z dvoch pohľadov. Ten prvý je, že ide o snahu výkonnej zložky moci zasahovať do súdnej, respektíve ju obmedzovať s cieľom posilniť výkonnú zložku moci aj v tej oblasti, ktorá by od politických rozhodnutí mala ostať nezávislá.

Je to ďalší dôkaz toho, že tejto vládnej koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, režim liberálnej demokracie, ktorý je založený okrem iného na transparentnosti.

Ten druhý aspekt je ešte horší, pretože ako dôvod kritiky tejto formy súdnej zložky štátnej moci pán Kaliňák používa prípad obvineného rasistu, ktorý pánovi ministrovi môže byť sympatický najmä z dôvodu, že im pomáhal mobilizovať určitú časť voličov.

Čo by znamenalo jeho „uplatnenie v praxi“? Potrebujeme ŠTS?

Určite potrebujeme každý súd, ktorý rozhoduje nezávisle na vôli politikov. Vyzerá to tak, že práve takýto typ inštitúcií tejto vládnej moci nevyhovuje.

Prečo politici komentujú zadržanie ľudí ako je Bombic?

To by vedel najlepšie objasniť pán Kaliňák. Čo Bombicovi sľúbili za to, že k nemu budú pred voľbami chodiť do relácií a takýmto spôsobom mobilizovať voličov pre Smer a Republiku, či SNS, sa verejnosť zrejme nikdy nedozvie. Ale podľa toho, aký servis mu Smer poskytuje, nám môžu napadať rôzne hypotézy. A tie veru nie sú príliš príjemné.

Kto je Daniel Bombic?

Daniel Bombic sa pred dvadsiatimi rokmi presťahoval do Londýna. Po tom, ako mu bol zrušený účet na Facebooku (2023) a po doživotnom zákaze pôsobiť na YouTube (2024), tvoril obsah najmä na sociálnej sieti Telegram.

Podľa Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) bol jeho kanál Danny Kollar DKX v januári tohto roka najsledovanejším na slovenskom Telegrame, mal 64-tisíc sledovateľov. Aktuálne naďalej z väzby komunikuje s verejnosťou prostredníctvom telegramového účtu. Má necelých 60-tisíc sledovateľov.

V minulosti sa v jeho relácii objavilo množstvo koaličných politikov, medzi nimi napríklad minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), premiér Robert Fico (Smer-SD) alebo podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer-SD). Spolupracoval aj s Juditou Laššákovou, aktuálnou europoslankyňou za Smer-SD.

Daniela Bombica eskortovali na Slovensko z Veľkej Británie príslušníci Interpolu Bratislava spoločne so špeciálnou jednotkou (PPÚ KR PZ Bratislava) v utorok 28. januára. Previezol ho vládny špeciál. Náklady za letecké eskorty osôb štátnou letkou uhrádza štát.

Na Bombica boli vydané tri zatýkacie rozkazy pre trestné činy:

  • prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (§ 422 TZ);
  • rozširovanie extrémistického materiálu (§ 422b TZ);
  • podnecovanie (§ 337 TZ);
  • podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 TZ);
  • nebezpečné elektronické obťažovanie (§ 360b TZ);
  • neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi (§ 374 TZ).
