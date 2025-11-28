Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Vianočné trhy
Už sa poriadne "zvianočnieva".

Vianočné trhy naprieč Slovenskom vítajú svojich prvých návštevníkov, ktorí sa už nevedeli dočkať, kedy si dajú horúci nápoj, nadýchajú sa vône rôznych dobrôt a za zvuku kolied sa stretnú s ľuďmi, ktorých možno celý rok nevideli. Vo štvrtok začali vianočné trhy v Bratislave a v pondelok sa dočkajú aj Košičania. Dnes na obed sme sa vybrali do Banskej Bystrice zvedavo si obzrieť tohtoročnú ponuku stánkov na miestnych trhoch, ktoré oficiálne odštartovali len pred malou chvíľou. 

Návšteva vianočných trhov k atmosfére blížiacich sa sviatkov jednoducho patrí. V dnešnej ekonomicky náročnej dobe však dopriať si takýto zážitok môže byť pre mnohých priam luxusom. Ani tieto momenty však nie sú o tom utratiť čo najviac peňazí, ale skôr sa príjemne naladiť. No ak viete, že si predsa len nejakú dobrotu neodpustíte a chystáte sa na námestie do srdca Slovenska, zisťovali sme pre vás, na aké ceny sa pripraviť.

Oficiálne otvorenie vianočných trhov v Banskej Bystrici sa uskutočnilo až dnes podvečer o 17:00 hodine, no my sme patrili medzi prvých nedočkavcov, ktorí zavítali k stánkom už okolo obeda. Uprostred námestia sa už z diaľky týčil neprehliadnuteľný vianočný stromček – vysoká jedľa zdobená drobnými svetielkami. Že naše obľúbené obdobie v roku je tu, signalizovali aj vianočné pesničky ozývajúce sa z diaľky, a taktiež vznášajúca sa sladkastá vôňa punču a trdelníkov.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Prípravy na otvárací podvečer ešte intenzívne prebiehali, napriek tomu boli už niektoré stánky otvorené pred dvanástou. A našli sa aj ďalší zvedavci okrem nás, ktorí si prišli dať medzi prvými nejaký ten podpecník a horúci nápoj.

Varené víno za 3 € a punč za 3,50 €

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • aké sú ceny jedál a nápojov na vianočných trhoch;
  • aké zvláštne jedlá sme na nich našli;
  • či sa tu dá platiť kartou, alebo berú iba hotovosť;
  • aký predmet nás šokoval a nečakali by sme ho tu.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
