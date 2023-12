Prvý krok k sprísneniu ochrany zvierat: Od Nového roka pes už nemôže byť na reťazi, existujú však aj výnimky

Dlhé roky Sloboda zvierat vyzýva na prijatie opatrení, ktoré by zakazovali držanie psov na reťazi. Od Nového roka vstúpi do platnosti nový zákon a každé zviera bude musieť mať voľný výbeh.

Zákon sa dotkne všetkých psov

Doteraz síce platil zákon, ktorý zakazoval držanie psov na reťazi. Podľa RTVS sa dotýkal ale len tých, ktoré sa narodili po roku 2022. Majitelia mali dva roky na to, aby pre svojich domácich miláčikov zabezpečili vhodné podmienky. Od 1. januára 2023 nadobudne zákon platnosť pre všetkých, a to bez ohľadu na vek.

„Uviazanie psa bude možné len krátkodobo. V prípade, že ide o ošetrenie psíka, kŕmenie alebo nevyhnutné úkony,“ uviedla koordinátorka kampaní Slobody zvierat Kristína Devínska.

Existujú však aj iné výnimky, kedy pes môže byť na reťazi. To sa týka gravidných súk, služobných psov, nebezpečných psov, ktoré v minulosti poranili človeka.

Doteraz platilo, že majitelia musia psov pustiť mimo reťaze aspoň raz za deň. Podľa koordinátorky kampane Nie reťaziam, Silvie Čaňovej, však túto povinnosť nedodržiavali a kontroly tejto vyhlášky navyše ani neboli dostačujúce.

Porušenie zákona bude možné nahlásiť veterinárnej a potravinovej správe formou online formulára, alebo telefonicky. „Orgány veterinárnej správy uložia opatrenia alebo sankciu. Pri fyzických osobách je to do 300 eur a pri právnických od 400 do 3 500 eur,“ vysvetlil hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Andrej Wallner.