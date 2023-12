Mnohé zo strachu ani nedopozeráte do konca: Toto je 10 najlepších hororov roka 2023

Rok 2023 sa končí, čo poskytuje priestor každému z nás začať bilancovať. Tak ako každý rok, aj tento sme sa rozhodli zhodnotiť filmový a seriálový rok 2023 tradičnými výbermi toho najlepšieho, ale aj najhoršieho, čo vo svetovej kinematografii vyšlo.

Rebríček najlepších filmov tohto roka si, samozrejme, nechávame na záver. Priestor v posledných dňoch a týždňoch dávame najmä žánrovým rebríčkom a tentoraz padol výber na jeden z najobľúbenejších žánrov.

O hororoch sa hovorí ako o vyčerpanej studnici nápadov, v ktorej už nikto nedokáže vymyslieť nič originálne a dobré. Aj tohtoročné prírastky ale ukázali, že aj v na prvý pohľad vyčerpanom žánri možno stále priniesť niečo nové, svieže a neokukané. A to sa v tohtoročnom rebríčku najlepších hororových filmov nachádzajú aj viaceré pokračovania populárnych hororov.

Ktoré považujeme za tie najlepšie? Dozviete sa nižšie. Percentuálny údaj pri názve každého filmu uvádza hodnotenie používateľov na webe ČSFD.

Niekto klope na dvere (Knock at the Cabin) – 56 %

Náš výber začíname filmom, ktorý je typickým príkladom dvojtáborového publika. Legendárny režisér M. Night Shyamalan, ktorý na plátna kín priviedol kultovky ako Šiesty zmysel (The Sixth Sense), Znamenia (Signs) či Osada (The Village), sa v roku 2023 vrátil späť s celovečerákom, ktorého námet čerpal z knižnej predlohy autora Paula Tremblaya.

Tento mysteriózny film sleduje príbeh rodiny na dovolenke v chate hlboko v horách. Ďaleko od civilizácie sa rodinka cíti pomerne bezpečne a všetko prebieha skvelo do momentu, kým sa na prahu ich ubytovania neobjaví štvorica cudzincov, ktorí veria, že dokážu zachrániť svet pred skazou. Členovia náboženskej sekty chcú, aby rodina obetovala jedného z nich pre dobro celej civilizácie. No ani jeden z nich nechce umrieť…

Strašiak (The Boogeyman) – 62 %

Tak trochu potichu (oproti ostatným predchodcom) sa do kín dostala filmová adaptácia ďalšieho diela od Stephena Kinga, tentoraz poviedka s rovnakým názvom. Nedá sa to porovnať s Hmlou (The Mist), alebo s dvojdielnym hororom To (It), svoje grády to však malo aj tak.

Ústrednými postavami tohto príbehu sú sestry Sadie a Sawyer, ktoré sa spamätávajú z nedávnej smrti svojej matky a od ich otca Willa sa im nedostáva príliš veľkej podpory. Keď sa u nich doma ale neočakávane objaví zúfalý pacient, ktorého má Will ako psychoterapeut liečiť, zanechá po sebe strašidelnú nadprirodzenú bytosť, ktorá sa priživuje na rodinách a živí sa utrpením svojich obetí.

Vreskot 6 (Scream VI) – 62 %

Tvorcovia zo skupiny Radio Silence tento rok na plátna kín priniesli aj piate pokračovanie (teda šiesty diel v poradí) slasherovej série Vreskot a opäť raz ukázali, že aj niekoľkokrát omieľaný námet sa dá nakrútiť sviežo a vydarene. Vreskot 6 je nepochybne jedným z najlepších Vreskotov a môže za to aj zasadenie do prostredia mesta, ktoré nikdy nespí.

Preživší z päťky a z predchádzajúcich dielov sa tentoraz ocitajú v New Yorku, kde na nich opäť čaká vrah v maske ducha, pričom znova má pádny dôvod na to, prečo by sa všetkých mal zbaviť. Kto je vrahom pod maskou a kto prežije? Vreskot 6 nájdete na Netflixe. Malé lákadlo, ak ste nad touto sériou po (ne)vydarenejšej päťke mávli rukou: Tentoraz vo filme opäť nemáme jedného, ale ani dvoch maskovaných vrahov.

Pápežov exorcista (The Pope´s Exorcist) – 64 %

Aj keď niekdajší gladiátor Russell Crowe priveľmi kritikov ako vatikánsky exorcista na plátnach nezaujal, tržby v kinách boli dosť vysoké na to, aby Netflix spolu so Sony Pictures neodklepli pokračovanie.

Tento horor je inšpirovaný skutočnými zápiskami otca Gabriela Amortha (Crowe), hlavného vatikánskeho exorcistu, ktorý sa snaží vyriešiť desivú posadnutosť mladého chlapca. Nakoniec ale odhalí storočia staré spiknutie, ktoré sa Vatikán zúfalo snaží utajiť.

V zajatí zla (Cobweb) – 64 %

Tento nenápadný, no pomerne vydarený horor sme mohli vidieť v kinách počas letných mesiacov. Sleduje príbeh 8-ročného Petra, ktorého trápi záhadné ťukanie na stenách v jeho izbe. Ťukanie neprestáva a jeho rodičia mu nahovoria, že si všetko len predstavuje. Chlapcov strach sa tak, pochopiteľne, zväčšuje a čím silnejú aj podivné veci v jeho okolí, čoraz viac sa presviedča o tom, že by za tým všetkým mohli byť jeho rodičia. Peter si myslí, že by totiž mohli ukrývať nebezpečné tajomstvo, preto spochybňuje ich dôveru. No a čo môže byť pre dieťa desivejšie, než rodičia, ktorí zrejme nie sú tými, za ktorých sa vydávajú?