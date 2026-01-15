Prvenstvo Scarlett Johansson skončilo: Titul najúspešnejšej hviezdy má jej kolegyňa, predbehla aj mužov

Platy v Hollywoode rozhodne nie sú niečo, čo si bežný smrteľník dokáže predstaviť. Obzvlášť, keď sa zarobená čiastka za jeden projekt pohybuje v rozmedzí miliónov, či dokonca miliárd. Platí totiž, že čím väčšie meno, tým väčšia výplata. Nie div, že sa preto môžu rozpočty filmov astronomicky vyšplhať nahor. Našťastie si dokážu na seba zarobiť a viacnásobne sa im to vráti.
Scarlett Johansson už viac nie je na tróne ako herečka, ktorej filmy majú najväčšie zisky. Na prvej priečke ju roky držala rola Black Widow a minulý rok ju obohatila aj hlavná úloha vo filme Jurassic World: Rebirth. O peniaze a úspech tak rozhodne nemala núdzu. Jej éra sa však oficiálne skončila a našla sa herečka, ktorej filmy majú na konte ešte viac miliárd, informuje portál Tyla.
Najúspešnejšia z Avengerov
Titul najúspešnejšej herečky držala Johansson od vlaňajšieho leta, keďže počas svojej impozantnej kariéry hrala v mnohých kultových filmoch. Najmä v poslednom desaťročí sa 41-ročná herečka stala prominentnou postavou vo filmovej sérii Avengers a hrala aj vo filmoch Jurassic World Rebirth a Black Widow.
Podľa odborného periodika The Numbers sa Johansson teraz nachádza na druhom mieste rebríčka so ziskom 16,4 miliardy dolárov. Portál uvádza, že medzi filmy, ktoré prispeli k jej rekordu, patria: Avengers: Endgame (2 717 503 922 dolárov v roku 2019), Avengers: Infinity War (2 048 158 241 dolárov v roku 2018), The Avengers (1 515 100 211 dolárov v roku 2012) a Avengers: Age of Ultron (1 395 316 979 dolárov v roku 2015).
Na zozname sú tiež filmy Captain America: Civil War (1 151 899 586 dolárov v roku 2016), The Jungle Book (950 697 998 dolárov v roku 2016), Jurassic World Rebirth (869 145 138 dolárov v roku 2025), Captain America: The Winter Soldier (714 401 889 dolárov v roku 2014), Sing (631 064 182 dolárov v roku 2016) a Iron Man 2 (621 156 389 dolárov v roku 2010).
Predbehla ju
Ide o skutočne neuveriteľné sumy, z ktorých sa točí hlava, a tak počuť, že to niekto prekonal, je skutočne šokujúce. Slávnu Black Widow z prvej priečky zhodila Zoe Saldaña, ktorá sa k 12. januáru stala komerčne najúspešnejšou herečkou všetkých čias. Predbehla pritom aj mužských kolegov, keďže zatiaľ čo Johansson je v rebríčku na druhom mieste, na treťom je Samuel L. Jackson, na štvrtom Robert Downey Jr. a na piatom Chris Pratt. Jasne z toho vyplýva, že ak chcete zarábať miliardy, musíte sa spojiť s Marvelom.
Šiesta priečka patrí Tomovi Cruisovi, siedma Chrisovi Hemsworthovi, ôsma Vinovi Dieselovi a deviata Chrisovi Evansovi. Prvú desiatku uzatvára Dwayne ‚The Rock‘ Johnson.
Vráťme sa však späť k prvému miestu. Podľa webovej stránky sú Saldañovej najlepšie zarábajúce filmy: Avatar (2 923 706 026 dolárov v roku 2009), Avengers: Endgame (2 717 503 922 dolárov v roku 2019), Avatar: The Way of Water (2 322 902 023 dolárov v roku 2022), Avengers: Infinity War (2 048 158 241 dolárov v roku 2018) a Avatar: Fire and Ash (1 231 139 287 dolárov v roku 2025).
Uvádzané sú aj filmy Guardians of the Galaxy Vol 2 (869 087 963 dolárov v roku 2017), Guardians of the Galaxy Vol 3 (845 555 777 dolárov v roku 2023), Guardians of the Galaxy (770 882 395 dolárov v roku 2014), Star Trek Into Darkness (467 381 584 dolárov v roku 2013) a Star Trek (386 839 614 dolárov v roku 2009).
