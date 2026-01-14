Nostalgia a šarm. Kateřina Brožová odhalila snímku z mladosti, neuveríte, ako vyzerala pred 33 rokmi

Foto: Instagram.com/brozovakaterina

Jana Petrejová
Zverejnila fotografiu, ktorá očarila fanúšikov.

Česká herečka Kateřina Brožová potešila svojich priaznivcov netradičným pohľadom do minulosti. Na svojom profile na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu, ktorá vznikla pred neuveriteľnými 33 rokmi, a okamžite vyvolala vlnu nostalgie a spomienok medzi fanúšikmi.

Snímka zachytáva mladú Kateřinu Brožovú v prirodzenom, nenútenom štýle na začiatku deväťdesiatych rokov, ktorý dnes vyvoláva úsmev a obdiv. Televízna osobnosť vyzerá uvoľnene a šťastne, pričom sedí na koni. Zverejnená fotografia tak nie je len pohľadom do minulosti, ale aj malým oknom do osobného života herečky, ktorá si udržiava šarm, sebavedomie a vitalitu aj po desaťročiach.

Otvorila dvere do svojho súkromia

Tento kúsok nostalgie umožňuje fanúšikom vidieť Brožovú v inom svetle a pripomína, že za známou verejnou osobnosťou stojí mladá žena plná snov, ambícií a energie, ktorá formovala jej dnešnú kariéru. Tá sa začala účinkovaním v obľúbenom seriáli Život na zámku, ktorý jej podľa Šarmu otvoril dvere k ďalším hereckým príležitostiam.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Katerina Brozova (@brozovakaterina)

Odvtedy sa ponuky len hrnuli a ona sa zaradila medzi elitu českých herečiek a zahrala si postavy v mnohých českých seriáloch a filmoch. Na čo však nikdy nedala dopustiť, bolo a stále je – divadlo.

Kateřina doplnila k svojej fotografii, ktorá umožňuje fanúšikom nahliadnuť do jej súkromia, taktiež popis, v akom období bol záber zhotovený. „Fotka asi tak z roku 1993 až 4. Áno, no… Nikto nemladne,“ napísala ku snímke. Herečku však upokojili jej fanúšikovia, ktorí ocenili jej vzhľad a poznamenali, že stále vyzerá úžasne. „Ste skoro stále rovnaká,“ venovala jej kompliment jedna žena na Instagrame.

Čo na to fanúšikovia?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac