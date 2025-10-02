Proces s atentátnikom nabral obrátky: Prokurátorka je presvedčená o terorizme, Jurajovi Cintulovi hrozí doživotie

Atentát na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) vlani 15. mája v Handlovej bol útok na základné princípy demokracie a na stabilitu štátu. Jeho odstránením chcel obžalovaný Juraj Cintula zvrátiť politiku súčasnej vlády, docieliť jej demisiu a dosiahnuť predčasné voľby.
Uviedla to vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v záverečnej reči prokurátorka Katarína Habčáková. Navrhla mu uložiť „zákonný a spravodlivý trest“. Obžalovaný dôchodca čelí na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Hrozí mu doživotie, ale súd môže uložiť aj trest na spodnej hranici, čo je 20 rokov.
Použitie násilia nie je prípustné
Ako prokurátorka zdôraznila, je neprípustné, aby na vyjadrenie nesúhlasu s politikou vlády ktokoľvek použil násilie, pretože na to existujú hlavne parlamentné voľby, v ktorých možno legálne vysloviť svoj názor. Habčáková je presvedčená o tom, že rozsiahle dokazovanie na hlavnom pojednávaní jednoznačne preukázalo, že Juraj Cintula útočil na celú vládu SR ako kolektívny orgán, na čele ktorého stojí premiér.
Pripomenula, že aj v telefonických hovoroch medzi ním a jeho manželkou z trenčianskej väzenskej nemocnice hovorí o „krágľovaní“ ľudí touto vládou, prenasledovaní kultúrnych a mediálnych pracovníkov touto vládou či o vládnom terore. Navyše, v prípravnom konaní krátko po zadržaní hovoril o nespokojnosti s politikou vlády, považoval ju za judášsku voči EÚ.
Sporná právna kvalifikácia skutku
Pochybnosť o tom, že skutok sa stal a spáchal ho Juraj Cintula, nie je. Spornou je otázka právnej kvalifikácie skutku. Obhajoba sa počas procesu snažila dokázať, že nejde o terorizmus, a teda že obžalovaný neútočil na celú vládu, ale iba na Fica ako jednotlivca.
Podľa prokurátorky obžalovaný, ktorý doteraz svoj čin ani neoľutoval, zmenil rétoriku až po tom, ako bol skutok prekvalifikovaný. Pôvodne čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, kde je sadzba doživotie.
Motív a priebeh skutku
Juraja Cintulu mal k skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu, ktorý sa začal 8. júla. Jeho zdravie sa rozhodol poškodiť údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
Proces bude pokračovať 8. októbra, keď odznejú ďalšie záverečné reči.
