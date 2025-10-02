Pripravte sa na nebeské divadlo: Prichádza prvý superspln tohto roka. V tieto dni bude Mesiac pôsobiť väčší aj jasnejší

Nočná obloha sa chystá na veľkolepú show. Už budúci týždeň nás čaká jav, pri ktorom bude Mesiac pôsobiť väčší a jasnejší než pri bežnom splne. Prichádza prvý superspln tohto roka.
Ako uvádza portál iMeteo, superspln nastane už v pondelok večer 6. októbra. V roku 2025 pôjde o prvý z troch. Ďalšie budú 5. novembra a 4. decembra, pričom práve novembrový má byť najväčší a najjasnejší od roku 2019.
Čím je superspln výnimočný
Superspln nastáva vtedy, keď sa spojí fáza splnu s momentom, keď sa Mesiac nachádza najbližšie k Zemi. Výsledkom je, že sa javí až o 7 % väčší a jeho žiara môže byť o 14 % silnejšia.
Najpôsobivejší pohľad ponúka krátko po východe alebo pred západom. Vtedy sa uplatňuje tzv. mesačná ilúzia, keď náš mozog porovnáva Mesiac s budovami, stromami či kopcami a vidí ho ešte väčší a bližší, než v skutočnosti je.
Tri večery, ktoré sa oplatí sledovať
V roku 2025 sa na oblohe objavia tri supersplny. Ten októbrový nás čaká už čoskoro, novembrový prinesie najjasnejší úkaz za posledných šesť rokov a decembrový uzavrie sériu pozorovaní. Ak sa vám bude zdať, že je Mesiac takmer na dotyk, nebude to iba pocit. Superspln je výnimočná príležitosť obdivovať našu prirodzenú družicu vo veľkosti a žiare, akú inde v roku neuvidíte.
