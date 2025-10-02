Pripravte sa na nebeské divadlo: Prichádza prvý superspln tohto roka. V tieto dni bude Mesiac pôsobiť väčší aj jasnejší

Foto: Petr Horálek

Nina Malovcová
Vesmír
Prichádza prvý superspln tohto roka.

Nočná obloha sa chystá na veľkolepú show. Už budúci týždeň nás čaká jav, pri ktorom bude Mesiac pôsobiť väčší a jasnejší než pri bežnom splne. Prichádza prvý superspln tohto roka.

Ako uvádza portál iMeteo, superspln nastane už v pondelok večer 6. októbra. V roku 2025 pôjde o prvý z troch. Ďalšie budú 5. novembra a 4. decembra, pričom práve novembrový má byť najväčší a najjasnejší od roku 2019.

Viac z témy Vesmír:
1.
Ľudia sa po desiatkach rokov konečne opäť vrátia k Mesiacu: Štart rakety je naplánovaný už onedlho
2.
Hlavu hore, čaká nás čosi výnimočné: Jesenné noci prinesú pohľad na najbližšiu veľkú galaxiu, nepotrebujete ani ďalekohľad
3.
Desiatky rokov si to vôbec nevšimli: Astronómovia odhalili objekt, ide o nečakaného spoločníka Zeme. Toto o ňom zistili
Zobraziť všetky články (145)

Čím je superspln výnimočný

Superspln nastáva vtedy, keď sa spojí fáza splnu s momentom, keď sa Mesiac nachádza najbližšie k Zemi. Výsledkom je, že sa javí až o 7 % väčší a jeho žiara môže byť o 14 % silnejšia.

Foto: Petr Horálek

Najpôsobivejší pohľad ponúka krátko po východe alebo pred západom. Vtedy sa uplatňuje tzv. mesačná ilúzia, keď náš mozog porovnáva Mesiac s budovami, stromami či kopcami a vidí ho ešte väčší a bližší, než v skutočnosti je.

Tri večery, ktoré sa oplatí sledovať

V roku 2025 sa na oblohe objavia tri supersplny. Ten októbrový nás čaká už čoskoro, novembrový prinesie najjasnejší úkaz za posledných šesť rokov a decembrový uzavrie sériu pozorovaní. Ak sa vám bude zdať, že je Mesiac takmer na dotyk, nebude to iba pocit. Superspln je výnimočná príležitosť obdivovať našu prirodzenú družicu vo veľkosti a žiare, akú inde v roku neuvidíte.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Energopomoc definitívne prešla: Tieto domácnosti ju dostanú, takto zistíte, či máte nárok aj vy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac