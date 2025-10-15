Priznal, ako sa z neho stal alkoholik. Braňo Mojsej otvorene prehovoril o ťažkej mladosti a páde na dno

Niektoré životné príbehy sú dôkazom, že cesta k sebazáchrane vedie cez úprimnosť a odvahu priznať si chyby.
Hudobník Braňo Mojsej dnes otvorene hovorí o závislosti, ktorá ho kedysi stiahla na dno, no zároveň sa stala dôvodom, prečo sa rozhodol úplne zmeniť svoj život. V podcaste Pod kožu bez okolkov priznal, že jeho prvé skúsenosti s alkoholom siahajú až do tínedžerských rokov a práve vtedy sa začal formovať jeho neskorší problém.
Začiatok nevinný, dôsledky vážne
Mojsej spomína, že s alkoholom sa stretol už ako 15- či 16-ročný študent strednej školy. Dôvod bol pritom na prvý pohľad nevinný, chcel sa jednoducho zbaviť iba trémy pri kontakte s dievčatami.
„Tak som to vyskúšal, kúpil som si jahodové víno a zrazu som bol smelý. Vedel som sa krásne rozprávať s objektom, po ktorom som bažil. Bol som výrečný, vedel som sa nejakým spôsobom pohybovať, tváriť, a tak ďalej. Opitosť prišla, nie taká silná, ale taká jemná. No na druhý deň, keď som sa zobudil, som zistil, že som zase na bode mrazu a zase neviem reagovať tak, ako som to dokázal včera,“ priznal.
