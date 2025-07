Prisvojujú si domy a majetok mŕtvych, zákon ich v tom nezastaví: Pozostalí sú zúfalí z podvodníkov

Zomrie človek. Jeho dom zostane prázdny. A niekto sa v tichosti prihlási, že bol jeho „drahý priateľ“, ukáže závet, ktorý nikto nevidel, a zrazu je všetko jeho. Okradnutá zostane rodina, aj štát. Znie to ako zápletka kriminálneho filmu, ale v Británii je to realita. A nič nenasvedčuje tomu, že by s tým úrady vedeli alebo chceli niečo robiť.

Na celý prípad upozornil portál Daily Mail, ktorý sa odvoláva na vyšetrovanie BBC. Zločinecký gang sa zameriava na ľudí bez blízkych príbuzných. Po ich smrti vyrobí falošný závet, v ktorom figuruje člen gangu ako jediný oprávnený dedič. Takto získajú dom, predajú cennosti pod cenu a vyhnú sa daniam. Využívajú pri tom diery v systéme a fakt, že digitalizácia odstránila akýkoľvek ľudský dohľad.

Chceli im zobrať dom v hodnote milióna libier

Sestry Lisa a Nicole zistili, že po smrti svojej vzdialenej tety Christine Harversonovej majú nárok na dom vo Wimbledone. V hodnote približne jeden milión libier, čo je viac ako 1,18 milióna eur. Ich prekvapenie však vystriedal šok, keď sa objavil Tamas Szvercsok, maďarský občan, ktorý predložil závet údajne z roku 2016.

V ňom bol označený za „drahého priateľa“ zosnulej a zároveň za jediného dediča aj vykonávateľa poslednej vôle. Dokument však nesedel z viacerých strán. Christine bola v tom čase pripútaná na lôžko a staral sa o ňu jej manžel Dennis, ktorý zomrel až o štyri roky neskôr. Bez jeho súhlasu by nebolo možné dom odkázať nikomu inému.

Navyše adresa uvedená pri Szvercsokovi v tom čase neexistovala. „Nemôžeme s tým nič spraviť. Som presvedčená, že to urobili aj iným. Je to zvrátené. Ľudia bez rodiny nemajú nikoho, kto by za nich bojoval. A oni na tom len zarábajú,“ povedala Lisa.

Stačí falošný papier a vymožiteľnosť práva sa rozplynie

V Británii platí, že ak človek zomrie bez známych príbuzných, jeho majetok sa najskôr objaví na zozname s názvom Bona Vacantia. Znamená to „voľný majetok“. Ak sa nik neprihlási, prepadne štátu. No ešte predtým sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto tvrdí, že má nárok – a práve to zneužívajú podvodníci.

Niektoré súkromné firmy prehľadávajú tento zoznam každý deň. Pátrajú po vzdialených dedičoch, a ak ich nájdu, zinkasujú podiel. Ale keď sa do systému zapojí niekto so sfalšovanými dokumentmi, málokto si ich preverí. A tu sa začína problém.

Ľudský faktor zmizol a s ním aj zdravý rozum

Sir Bob Neill, bývalý britský minister, označil za jednu z hlavných príčin digitalizáciu systému. Kedysi všetko prechádzalo rukami úradníkov na regionálnej úrovni. Teraz už nie. „Keď ste mali reálne kancelárie, mal kto spozorovať, že niečo nesedí. Automatizovaný systém to nevie. Nevidí súvislosti, nekladie otázky,“ povedal pre BBC.

Štátna súdna služba zároveň oznámila, že podvody neplánuje prešetrovať. Ak má niekto podozrenie, musí sa brániť na civilnom súde. Lenže to stojí tisíce až desaťtisíce libier. Výsledok? Mnohí sa jednoducho vzdajú.