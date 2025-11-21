Pripravte si peňaženky: Stále nie je jasné, kto dostane energopomoc. Ceny elektriny pôjdu hore o desiatky percent

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
SaS varuje pred možným nárastom cien elektriny.

Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) sa obáva výrazného nárastu cien elektriny pre domácnosti v roku 2026. Vychádza pritom z návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), podľa ktorej sa má zvýšiť cena silovej elektriny zo súčasných 61 eur za megawatthodinu na viac ako 72 eur a zároveň sa zvýši koeficient, ktorý vstupuje do výpočtu konečnej ceny elektriny.

To by podľa SaS zvýšilo cenu až o 35 % na 104 eur/MWh. SaS vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby urýchlene predložila nariadenie vlády, ktorým sa určí energopomoc na rok 2026.

Kritika, že energopomoc mešká

„Vyzerá to tak, že na budúci rok stúpne cena elektriny pre všetky slovenské domácnosti o 35 %. Rodina, ktorá býva v byte a má priemernú spotrebu asi tri megawatthodiny, tak tá faktúra by im vyletela o 130 eur. Rodinný dom, ktorý vykuruje napríklad tepelným čerpadlom a má spotrebu 10 MWh, tak by im cena elektriny stúpla o 430 eur,“ priblížil poslanec za SaS Karol Galek.

SaS obvinilo ministerku Sakovú, že mešká s predložením nariadenia vlády o adresnej energopomoci, s ktorým ráta aj už schválený zákon. „Nielenže naše domácnosti nevedia, čo bude s cenami energií, ale nevedia to ani dodávatelia, ktorí sa na ten stav musia nejako pripraviť,“ upozornil Galek. Saková ale už dávnejšie uviedla, že rezort hospodárstva čaká na cenové rozhodnutia ÚRSO, ktoré by mohli byť vydané do konca novembra, aby nariadenie vlády mohli predložiť.

Ako fungovalo zastropovanie cien v minulosti

V minulých rokoch vlády prijímali verejný hospodársky záujem (VHZ), ktorým zastropovali ceny energií pre domácnosti a ohrozených odberateľov. Rozdiely medzi týmito cenami a regulovanými cenami stanovenými ÚRSO štát kompenzoval dodávateľom.

Ilustračná foto: Pixabay

Pri elektrine sa vláda opierala o memorandum o porozumení so Slovenskými elektrárňami, ktoré dodávali pre domácnosti elektrinu v objeme okolo 5,5 terawatthodiny za cenu 61 eur za megawatthodinu. Dodatok k memorandu ale hovorí o postupnom zvyšovaní cien elektriny od SE a pre rok 2026 je to práve 72,70 eura/MWh.

Aké budú výsledné ceny elektriny pre domácnosti a ktorých domácností sa budú kompenzácie v budúcom roku dotýkať, záleží na schválení nariadenia vlády.

Ministerstvo hospodárstva reaguje

„Vláda SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková už v lete jasne deklarovali, že 90 % domácností dostane od štátu energopomoc na zmiernenie rastu cien energií. Cenníky, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vláda už niekoľko rokov upravuje a kompenzuje, aby sa zvýšené náklady energetických spoločností nepremietli do konečných cien pre domácnosti. Rovnako to bude aj v nasledujúcom roku – pomoc sa dotkne približne 90 % domácností,“ píše rezort v stanovisku.

„Strana SaS a jej nominanti na ministerstve hospodárstva v rokoch 2020 – 2022 spôsobili chaos, živelnosť a nepredvídateľnosť v rozhodovaní úradu, čo prispelo k tomu, že ceny elektriny vystúpili na úroveň 548 eur za MWh. Dnes pritom strašia verejnosť tvrdením, že ide o extrémne zvýšenie o viac ako 30 % na úroveň 104 eur za MWh,“ dodáva ministerstvo.„Zároveň sa netaja tým, že v prípade ich účasti v novej vláde plánujú výrazne znižovať sociálny štandard občanov a považujú 90 % kompenzovaných domácností za neprimerane vysoké číslo. Súčasná vláda a strana HLAS ako sociálnodemokratický subjekt vždy sľubovali pomoc ľuďom pri vysokých cenách energií – a tieto sľuby aj plníme.“

