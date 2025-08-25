Pripravte sa na ďalšie nebeské divadlo: Po viac ako šiestich rokoch nastane o pár dní úplné zatmenie Mesiaca

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Na ďalšie úplné zatmenie si budeme musieť počkať až do Silvestra 2028.

V nedeľu 7. septembra 2025 sa nad Slovenskom odohrá mimoriadny nebeský úkaz. Po viac než šiestich rokoch bude možné pozorovať úplné zatmenie Mesiaca. Úkaz nastane už za súmraku a na Slovensku budú podmienky na jeho sledovanie výrazne lepšie než v Česku.

Úplné zatmenie sa začne o 19:30, no Mesiac vtedy ešte len vychádza. Na východnom Slovensku, napríklad v Košiciach či Snine, bude v čase začiatku zatmenia už približne 5° nad obzorom, a teda dobre viditeľný aj pri pokročilom súmraku. V Bratislave vyjde o 19:21, takže prvé fázy zatmenia tu bude možné zachytiť krátko po jeho začiatku, informuje Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave v tlačovej správe.

Najdlhšie zatmenie desaťročia

Maximálna fáza sa začne o 20:11, keď sa Mesiac ponorí hlboko do zemského tieňa a zafarbí sa do typickej červenej až oranžovej. Úplná fáza potrvá až do 20:52 a zaradí sa medzi najdlhšie zatmenia tohto desaťročia. Celý úkaz, vrátane postupného vystupovania Mesiaca zo zemského tieňa, skončí o 22:55.

Okrem Mesiaca ponúkne obloha aj ďalšie atraktívne objekty. V blízkosti Mesiaca bude možné voľným okom nájsť planétu Saturn, menší ďalekohľad odhalí aj Neptún. Na opačnej strane oblohy zas budú žiariť Mars a hviezda Spika v súhvezdí Panny. Najbližšie zatmenie uvidíme v auguste 2026, no pôjde iba o čiastočné.

Na ďalšie úplné si budeme musieť počkať až do Silvestra 2028, keď Mesiac vstúpi do zemského tieňa tesne pred polnočnými oslavami. Pre Slovákov tak 7. september ponúkne jedinečnú príležitosť sledovať vzácny úkaz, ktorý sa zopakuje až o tri roky.

