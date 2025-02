Princezná Kate sa pochválila výtvormi svojich detí. To, čo nakreslili, svedčí o tom, že talent majú všetci v krvi

Kate Middleton, princezná z Walesu, sa opäť predviedla ako všestranná osobnosť. Tentokrát svetu ukázala svoj umelecký talent, keď sa so svojimi deťmi pustila do spoločného kreslenia. Výsledkom sú štyri nádherné portréty, ktoré odhaľujú nielen jej umelecké nadanie, ale aj jej snahu podporovať rozvoj detí prostredníctvom kreatívnych aktivít.

Podľa People sa tento kreatívny okamih konal 17. februára a bol súčasťou jej dlhodobej podpory iniciatívy Shaping Us od The Royal Foundation Centre for Early Childhood, ktorá sa zameriava na význam tvorivej hry vo vývoji dieťaťa.

Kreativita v rodinnom kruhu

Kate Middleton, princezná z Walesu, si užívala kreatívne chvíle so svojimi deťmi. Princ George, princezná Charlotte a princ Louis sa pustili do kreslenia a každý z nich poňal túto aktivitu svojsky.

Najmladší princ Louis použil výrazné ťahy červenou a oranžovou farbou. Princezná Charlotte sa rozhodla pre jemnejšie odtiene modrej, zelenej, fialovej a žltej a na obrázku stvárnila svoju mamu s dlhými vlasmi. Princ George sa zase zameral na detailný portrét svojej matky sediacej v kresle, čím ukázal rozvíjajúci sa umelecký talent. Aj samotná Kate, ktorá je známa svojou kreativitou, sa zapojila do kreslenia a nakreslila portrét princa Louisa so zatvorenými očami.

Podpora detskej kreativity, ale aj emocionálneho rozvoja