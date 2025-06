Princ Harry zvažoval niečo, čo by mohlo spôsobiť ešte väčší rodinný rozkol. Brat princeznej Diany to však zatrhol

Niet sa čomu čudovať, že sa princ Harry chcel pre pretrvávajúci spor čo najviac dištancovať od britskej kráľovskej rodiny. 40-ročný vojvoda zo Sussexu je v spore s monarchiou od roku 2020, keď on a jeho manželka Meghan Markle oznámili svoju rezignáciu na kráľovské povinnosti. A po presťahovaní sa z Veľkej Británie do Montecita v Kalifornii v nasledujúcich mesiacoch pár opäť šokoval svet, keď odhalil, že toto rozhodnutie bolo vyvolané údajným zlým zaobchádzaním zo strany britskej bulvárnej tlače aj Harryho rodiny.

Rodinná dráma však neutícha a nenapomáha tomu ani fakt, že Harry údajne zvažoval zmenu mena. Podľa denníka The Daily Mail sa otec dvoch rozkošných detí počas krátkej cesty po Veľkej Británii obrátil v tejto veci na grófa Spencera, brata princeznej Diany, so žiadosťou o radu. Harry údajne zvažoval zmenu svojho priezviska za priezvisko svojej matky, teda z Mountbatten-Windsor na Spencer.

Neodporúčal mu to

Gróf Spencer však údajne svojmu synovcovi povedal, že právne prekážky by boli príliš veľké, a preto ho od toho odhovoril. Harryho priateľ uviedol: „Mali veľmi priateľský rozhovor a Spencer mu odporučil, aby sa do takéhoto kroku nepúšťal.“ Súčasné priezvisko rodiny, Mountbatten-Windsor, je kombináciou priezviska kráľovskej rodiny Windsor a priezviska vojvodu z Edinburghu, takže deti Harryho a Meghan sa volajú Archie Harrison Mountbatten-Windsor a Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Ak by to vyšlo, napríklad Lilibet by sa volala Lilibet Diana Spencer. Takýto krok by však bol nepochybne bolestivý pre kráľa Karola, ktorý dal Harrymu priezvisko Mountbatten. Tému o priezvisku otvorila tiež Meghan v epizóde svojho seriálu na Netflixe S láskou, Meghan, v ktorom prehovorila o problémoch so svojím menom, ako uviedla Tyla.

Jej priateľka Mindy Kaling v reakcii na jedno jej priznanie o konzumácii jedla vyslovila celé jej meno a priezvisko, čo však vojvodkyni zo Sussexu prišlo zvláštne až miestami úsmevné. „Je to vtipné, že stále hovoríš Meghan Markle, ale vieš, že som teraz Sussex,“ vysvetlila a pokračovala: „Delím sa o meno s mojimi deťmi. Nevedela som, aký význam to pre mňa bude mať, ale jednoducho to znamená veľmi veľa. Toto je naše malé priezvisko.“ Manželka princa Harryho sa však zrejme pomýlila, keďže Sussex je len titul, nie priezvisko.