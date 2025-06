Rebeka prehovorila o scéne, ktorá sa na obrazovky nedostala. Vrhá na jej vzťah s Aničkou úplne nové svetlo

Tak ako všetky vypadnuté ružičky, aj Rebeka v súčasnosti odpovedá na otázky z každej strany. Najnovšie napríklad prezradila, že súťažiace z Ruže pre nevestu si po šou vytvorili skupinový chat, čo zistila v momente, ako dostala do rúk späť svoj telefón. A rovnako ako ona, aj jej bývalé súperky boli veľmi prekvapené z toho, že ju Rasťo poslal domov.

Rebeka opustila šou tesne pred finále a z rozhovoru, ktorý poskytla v šou Bez ruže, sa zdá, že práve semifinálová epizóda jej utkvela v pamäti najviac. Tam jej totiž Rasťo na otázku na jeho zoznam pre a proti povedal, že žiadne proti u nej nevidí, no na konci epizódy sa s ňou rozlúčil so slovami, že jej humor bol na neho miestami príliš. To však nebolo to jediné, čo v nej zarezonovalo.

Scéna, ktorá sa na obrazovky nedostala

Vypadnutá ružička priznala, že bola zneistená, a práve preto takúto konverzáciu s Rasťom začala. „Zostali sme v top trojke a boli sme v takom zoskupení, že tie dievčatá, alebo teda možno Anička ma stále tak zneisťovala, že ja sa k nemu veľmi nehodím alebo proste takéto…“ vysvetlila Rebeka a dodala: „Tak tam padli aj také špekulácie. Nebolo to na kameru, bolo to akože mimo, a že tie dievčatá… Ja viem, čo si mysleli. Že ja som naňho možno až príliš, alebo že som veľmi iniciatívna.“ Chcela preto počuť aj Rasťov názor.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Z jej slov tak vyplýva, že hoci len Anička mala hmotný dôkaz v podobe kartičiek s citátmi o tom, že si tieto dve ružičky nesadli, aj Anička mala povedať nejaké slová na jej adresu, ktoré sa Rebeky dotkli.

Poznámku pred Aničkinou mamou myslela inak