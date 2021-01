Prieskum: Sulík je stále nad Matovičom. Ak by sa voľby konali tento víkend, vyhrala by strana Hlas-SD

Ak by sa voľby do Národnej rady SR (NR SR) konali tento víkend, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) s podporou 21,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre diskusnú reláciu televízie Joj Na hrane. Agentúra prieskum uskutočnila na vzorke 1 098 respondentov v čase od 16. do 20. januára.

Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 15,5 percenta voličských hlasov. Za ňou nasleduje hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s podporou 14,1 percenta. Preferencie sú vyrátané zo 62-percentnej účasti. Nerozhodnutých bolo 28 percent respondentov, voliť by určite nešlo desať percent.

Nasledovali by strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 8,6 percentami, Smer-sociálna demokracia (Smer – SD) s 8,5 percentami, Strana maďarskej komunity (SMK) s 5,6 percentami a hnutie Sme rodina s 5,2 percentami. Do parlamentu by sa dostala aj koaličná strana Za ľudí, ktorú by podporilo 5,1 percenta opýtaných.

Mimo parlamentu by ostalo Progresívne Slovensko (4,6 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (3,9 percenta), Dobrá voľba (3,1 percenta), Vlasť (2,1 percenta), Slovenská národná strana (1 percento), Spolu – občianska demokracia (0,5 percenta) a Most-Híd (0,5 percenta).