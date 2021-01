Hlavný hygienik upravil výnimky z testovania. Ak do nich spadáte, nepotrebujete negatívny test

Zákaz vychádzania je spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním, ktoré vláda nazvala skríningové testovanie. 29. januára má minister zdravotníctva Krajčí oznámiť polovicu okresov, ktoré si ho zopakujú aj ďalší týždeň.

Slováci sa testujú na ochorenie COVID-19 v kontinuálnom testovaní, ktoré sa začalo 18. januára a skončí sa 26. januára. Občania môžu využiť rôzne možnosti toho, kde sa nechajú otestovať. Testovanie nie je povinné, Krajčí však povedal, že vláda chce poprosiť obyvateľov SR o pretestovanie.

Pravidlá sú zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Ďalšie podrobnosti stanovuje vyhláška hlavného hygienika.

Výnimky zo zákazu vychádzania

Skríningu sa nakoniec nemusia zúčastniť osoby, pre ktoré bude platiť výnimka zo zákazu vychádzania aj bez negatívneho testu. Ide o:

ľudí s poruchou autistického spektra alebo s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom

onkologických pacientov

osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém

ľudí, ktorí sú na PN

deti do 10 rokov

seniorov nad 65

ľudí, ktorí prekonali covid-19

zaočkovaných (min 14 dní od druhej dávky)

žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka ZŠ

deti, ktoré idú o zariadenia poradenstva a prevencie

žiakov ZŠ so špeciálnymi potrebami vo všetkých ročníkoch

Pokiaľ ste už prekonali ochorenie covid-19, nepotrebujete najnovšie ani potvrdenie od lekára. Preukázať sa môžete informáciou o pozitívnom teste v čase od 1. novembra do 17. januára. To znamená, že vám bude stačiť aj potvrdzujúca SMS správa, prípadne výsledok antigénového testu, ktorý bol pozitívny, prípadne rovnako SMS správa, ktorú posielajú odberové miesta, pokiaľ sa človek na test objednal.

Negatívny test nie je potrebný pri nákupe s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb v najbližšej maloobchodnej predajni ani v lekárenskom zariadení. Nevyžaduje sa ani v zdravotníckom zariadení pri návšteve s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, alebo sprevádzania blízkej osoby a príbuzného. Rovnako test nie je nutný v zariadení, kde sídli všeobecný lekár či pediater danej osoby. Výnimka platí aj na cestu na PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19. Bez testu možno ísť aj na pohreb, sobáš či krst blízkej osoby.

Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke. Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť.

Otvárajú sa knižnice a povolená je športová príprava

Od 27. januára sa za dodržania protiepidemických opatrení otvárajú knižnice. Umožňujú sa športové podujatia nevyhnutné pre športovú prípravu a kvalifikáciu určených športovcov. Musia sa však konať bez obecenstva a všetci účastníci musia mať negatívny RT-PCR alebo antigénový test nie starší ako sedem dní. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková v súvislosti s novou vyhláškou úradu účinnou od 27. januára.

“Umožňuje sa činnosť prevádzok, ktoré poskytujú služby nevyhnutné pre športovú činnosť osôb, ktoré sú držiteľmi dekrétu o zaradení do širšej nominácie olympijského alebo paralympijského tímu,” priblížila ďalej hovorkyňa. Stanovujú sa tiež podmienky ich činnosti, nemôžu napríklad poskytovať služby pre iné osoby. Vyhláška tiež spresňuje, že výdajné miesta môžu slúžiť zároveň na preberanie vráteného alebo reklamovaného tovaru.