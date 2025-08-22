Prieskum: Slováci chcú, aby sme ostali v EÚ a NATO. Za vystúpenie by najviac boli voliči týchto strán

Slovensko by malo vystúpiť z Európskej únie (EÚ) podľa 20 percent obyvateľov. Za zotrvanie Slovenska v EÚ je 69 percent Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk.
Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 13. júla na vzorke 1 032 respondentov. K otázke, či by Slovensko malo vystúpiť z EÚ, sa nevedelo vyjadriť 11 percent opýtaných. Prieskum sa venoval aj otázke členstva Slovenska v NATO. Podľa 24 percent respondentov by Slovensko malo vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie. Opak si myslí 65 percent Slovákov.
Veľké rozdiely
Vyjadriť sa k členstvu v NATO nevedelo opäť 11 percent opýtaných. Prieskum odhalil veľké rozdiely v odpovediach voličov jednotlivých strán. Voliči opozičných strán sú jednoznačne prozápadní. U časti podporovateľov vládnej koalície možno sledovať vysokú podporu odchodu z EÚ.
Výsledky prieskumu ukázali, že odchod Slovenska z EÚ si želajú najmä voliči Slovenskej národnej strany (69 %) a tiež voliči hnutia Republika (51 %). Z voličov všetkých koaličných strán by si vystúpenie z EÚ želalo 36 percent. Z voličov opozičných strán je za vystúpenie z EÚ len päť percent, pričom 92 percent z nich je za zotrvanie.
Podobné výsledky prieskum ukázal aj v prípade členstva v NATO. Proti členstvu v Aliancii sú najmä voliči Slovenskej národnej strany (76 %) a tiež voliči hnutia Republika (59 %). Celkovo je za vystúpenie z NATO 39 percent voličov koaličných strán a zotrvanie je 52 percent. Voliči opozície sú za zotrvanie Slovenska v Aliancii. Členstvo podporuje 91 percent z nich, pričom za vystúpenie je len šesť percent voličov opozičných strán.
