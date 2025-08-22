Prieskum: Slováci chcú, aby sme ostali v EÚ a NATO. Za vystúpenie by najviac boli voliči týchto strán

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Výsledky prieskumu ukázali, že odchod Slovenska z EÚ si želajú najmä voliči Slovenskej národnej strany.

Slovensko by malo vystúpiť z Európskej únie (EÚ) podľa 20 percent obyvateľov. Za zotrvanie Slovenska v EÚ je 69 percent Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk.

Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 13. júla na vzorke 1 032 respondentov. K otázke, či by Slovensko malo vystúpiť z EÚ, sa nevedelo vyjadriť 11 percent opýtaných. Prieskum sa venoval aj otázke členstva Slovenska v NATO. Podľa 24 percent respondentov by Slovensko malo vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie. Opak si myslí 65 percent Slovákov.

Veľké rozdiely

Vyjadriť sa k členstvu v NATO nevedelo opäť 11 percent opýtaných. Prieskum odhalil veľké rozdiely v odpovediach voličov jednotlivých strán. Voliči opozičných strán sú jednoznačne prozápadní. U časti podporovateľov vládnej koalície možno sledovať vysokú podporu odchodu z EÚ.

Výsledky prieskumu ukázali, že odchod Slovenska z EÚ si želajú najmä voliči Slovenskej národnej strany (69 %) a tiež voliči hnutia Republika (51 %). Z voličov všetkých koaličných strán by si vystúpenie z EÚ želalo 36 percent. Z voličov opozičných strán je za vystúpenie z EÚ len päť percent, pričom 92 percent z nich je za zotrvanie.

Podobné výsledky prieskum ukázal aj v prípade členstva v NATO. Proti členstvu v Aliancii sú najmä voliči Slovenskej národnej strany (76 %) a tiež voliči hnutia Republika (59 %). Celkovo je za vystúpenie z NATO 39 percent voličov koaličných strán a zotrvanie je 52 percent. Voliči opozície sú za zotrvanie Slovenska v Aliancii. Členstvo podporuje 91 percent z nich, pričom za vystúpenie je len šesť percent voličov opozičných strán.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najnovšia predpoveď na jeseň 2025: Všetko bude inak, máme dôvod na úsmev. Takéto počasie nás…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac