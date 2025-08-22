Najnovšia predpoveď na jeseň 2025: Všetko bude inak, máme dôvod na úsmev. Takéto počasie nás čaká už čoskoro

Meteorologická jeseň 2025 sa začne už o pár dní a prvé dlhodobé prognózy naznačujú, že tentoraz sa nebude niesť v znamení bežných trendov. O slovo sa totiž opäť hlási jav La Niña, no tentoraz v slabej podobe. Hoci sa to môže zdať zanedbateľné, klimatológovia upozorňujú, že aj mierna fáza dokáže citeľne ovplyvniť počasie na celom svete vrátane Európy.
Ako uvádza portál Severe Weather Europe, v Tichom oceáne sa začína výraznejšie ochladzovanie povrchových vôd. To signalizuje, že La Niña sa vráti a v nasledujúcich mesiacoch bude formovať atmosférické prúdenie. Pre Európu to znamená teplejšiu jeseň, kontrast medzi severom a juhom a menej snehu v novembri.
Čo je La Niña, a prečo sa jej oplatí venovať pozornosť
La Niña je chladná fáza klimatického cyklu ENSO, ktorý strieda teplejšie a chladnejšie obdobia v rovníkovej oblasti Tichého oceánu. Zatiaľ čo jej teplý protipól El Niño prináša nadpriemerne teplé vody, pri La Niñe sa oceán ochladzuje.
To má ďalekosiahle následky: mení sa poloha tlakových níží a výší, posúva sa trasa polárneho prúdenia a atmosféra reaguje reťazovou reakciou, ktorá zasahuje aj Európu. Minulé skúsenosti ukázali, že slabé La Niñe nezriedka prinášajú miernejšie jesene, no zároveň spôsobujú kontrastné rozdiely medzi jednotlivými časťami svetadiela.
Teplá jeseň v strednej a severnej Európe
Najnovšie výpočty európskeho modelu ECMWF naznačujú, že stredná a severná Európa zažijú teplejšiu jeseň, než je dlhodobý priemer. Platí to aj pre Slovensko, kde sa september a október pravdepodobne ponesú v znamení nadpriemerne vysokých teplôt.
Za týmto trendom stojí tlaková výš, ktorá sa bude udržiavať nad Britskými ostrovmi a časťou severozápadnej Európy. Prúdenie teplejšieho vzduchu do vnútrozemia spôsobí, že babie leto sa predĺži a jeseň bude pôsobiť príjemnejšie, než je bežné.
Juh Európy čaká sucho
Kým sever a stred svetadiela zažijú viac tepla, juh Európy môže čeliť problémom. Oblasti ako Španielsko, Taliansko, Grécko či Balkán budú podľa prognóz suchšie. Zrážky sa v týchto regiónoch očakávajú pod priemerom, čo môže prehĺbiť dlhodobé sucho a zhoršiť situáciu s nedostatkom vody.
Suchá jeseň môže mať dosah aj na poľnohospodárstvo či začiatok zimnej sezóny v niektorých stredomorských krajinách, ktoré bývajú odkázané na jesenné dažde.
Daždivý sever
Severná Európa sa, naopak, pripravuje na opačný scenár. Vplyv polárneho prúdenia a častejší výskyt tlakových níží prinesie nadpriemerné množstvo zrážok najmä do Škandinávie, severného Nemecka či pobaltských štátov. Tento kontrast medzi suchým juhom a vlhkým severom je typický sprievodný jav slabšej La Niñe.
Menej snehu, než býva zvykom
Hoci jeseň 2025 bude na mnohých miestach teplejšia, zima sa začne pripomínať už v novembri. Najnovšie modely však ukazujú, že snehových zrážok bude menej, než je obvyklé. Tlaková výš, ktorá bude v tomto období prevládať, obmedzí počet snehových epizód. To ale neznamená, že sa sneh vôbec nevyskytne. V horských oblastiach Álp či Karpát sa prvé biele nánosy objavia, no v menšom rozsahu, čo môže ovplyvniť aj štart lyžiarskej sezóny.
Ako sa to dotkne Slovenska
Slovensko čaká skôr teplejšia a suchšia jeseň, pričom viac zrážok sa predpokladá len v severnejších regiónoch. Južné oblasti môžu čeliť suchu, čo by mohlo skomplikovať poľnohospodársku situáciu. Babie leto však bude podľa prognóz výrazné a dlhšie než zvyčajne, takže na príjemné jesenné dni sa môžeme tešiť.
Jesenná predpoveď pre Európu teda ukazuje jasný rukopis javu La Niña, viac tepla v strede a na severe, suchší juh a vlhkejší sever. Hoci november prinesie len obmedzené sneženie, klimatológovia pripomínajú, že La Niña je známa tým, že na zimu dokáže obrátiť kormidlo. Jeseň 2025 tak môže byť len pokojnou a teplou predzvesťou toho, že skutočné prekvapenia si príroda necháva na zimu.
Nahlásiť chybu v článku