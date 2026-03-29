Protestovali milióny ľudí: USA zaliala vlna odporu. Chcú, aby Trump odstúpil

Milióny ľudí sa v sobotu zhromaždili v mestách po celých Spojených štátoch na protestoch ľudového hnutia „No Kings“, na ktorých demonštrovali proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi pre jeho autoritársky štýl vládnutia, tvrdú imigračnú politiku a vojnu s Iránom.
Organizátori odhadujú, že „najmenej osem miliónov ľudí sa dnes zišlo na viac ako 3 300 podujatiach vo všetkých 50 štátoch“, od veľkých miest po malé obce, vrátane Aljašky. Americké úrady neposkytli oficiálne údaje o celkovej účasti.
Trump musí hneď preč!
V priebehu necelého roka išlo už o tretí masový celonárodný protest hnutia „No Kings“, ktoré sa stalo najviditeľnejším prejavom odporu voči Trumpovi a jeho administratívy od začiatku prezidentovho druhého funkčného obdobia v januári 2025.
🇺🇸 The situation at anti-Trump protests in the United States
Rallies under the slogan No Kings (“No Kings”) have spread to more than 3,200 cities across all 50 states and have become some of the largest protests in recent times, Reuters reports. https://t.co/f5f2hVoKT0 pic.twitter.com/wltt9sKuuQ
— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026
V New Yorku demonštrovali desaťtisíce ľudí, ktorým sa prihovoril aj držiteľ Oscara Robert De Niro, ktorý je dlhoročným kritikom súčasného prezidenta. Trumpa označil za „existenciálnu hrozbu pre naše slobody a bezpečnosť“.
Vo Washingtone zaplnili tisíce pochodujúcich demonštrantov oblasť National Mall medzi Kapitolom a Lincolnovým pamätníkom, pričom niesli transparenty s nápismi ako „Trump musí hneď preč!“ či „Bojuj proti fašizmu“.
Guvernér označil Trumpa za „pseudo-diktátora“
Približne 200-tisíc ľudí protestovalo podľa organizátorov v Minneapolise, kde v januári federálni agenti z protiimigračnej agentúry ICE zabili dvoch amerických občanov, Renee Goodovú a Alexa Prettiho. Na zhromaždení v susednom St. Paul vystúpil známy hudobník a Trumpov odporca Bruce Springsteen so svojou skladbou Streets of Minneapolis, ktorú napísal na pamiatku Goodovej a Prettiho krátko po ich smrti.
BREAKING: Bruce Springsteen just performed at Minneapolis’ No Kings Day protest. The Boss has spoken. It’s time to fight back against Donald Trump. Let’s go. pic.twitter.com/HYESDkmiUy
— Democratic Wins Media (@DemocraticWins) March 28, 2026
„Ich odvaha, ich obeta a ich mená nebudú zabudnuté,“ povedal Springsteen. Davu odkázal, že „táto reakcionárska nočná mora a invázia amerických miest nebudú tolerované“.
Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz poďakoval zhromaždeným za to, že sa postavili proti Trumpovi, ktorého označil za „pseudo-diktátora“.
Ľavicový politik Bernie Sanders na rovnakom zhromaždení vyhlásil: „Nikdy nebudeme akceptovať prezidenta, ktorý je patologický klamár, kleptokrat a narcista, ktorý podrýva ústavu a právny štát každý jeden deň.“
Proti-trumpovská nálada sa rozšírila aj za hranice USA. V európskych mestách vrátane Amsterdamu, Madridu a Ríma sa v sobotu konali sprievody, pričom v talianskej metropole pochodovalo 20-tisíc ľudí pod silným policajným dohľadom.
