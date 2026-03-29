Protestovali milióny ľudí: USA zaliala vlna odporu. Chcú, aby Trump odstúpil

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
SITA
Proti-trumpovská nálada sa rozšírila aj za hranice USA do európskych miest vrátane Amsterdamu, Madridu a Ríma.

Milióny ľudí sa v sobotu zhromaždili v mestách po celých Spojených štátoch na protestoch ľudového hnutia „No Kings“, na ktorých demonštrovali proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi pre jeho autoritársky štýl vládnutia, tvrdú imigračnú politiku a vojnu s Iránom.

Organizátori odhadujú, že „najmenej osem miliónov ľudí sa dnes zišlo na viac ako 3 300 podujatiach vo všetkých 50 štátoch“, od veľkých miest po malé obce, vrátane Aljašky. Americké úrady neposkytli oficiálne údaje o celkovej účasti.

Trump musí hneď preč!“

V priebehu necelého roka išlo už o tretí masový celonárodný protest hnutia „No Kings“, ktoré sa stalo najviditeľnejším prejavom odporu voči Trumpovi a jeho administratívy od začiatku prezidentovho druhého funkčného obdobia v januári 2025.

V New Yorku demonštrovali desaťtisíce ľudí, ktorým sa prihovoril aj držiteľ Oscara Robert De Niro, ktorý je dlhoročným kritikom súčasného prezidenta. Trumpa označil za „existenciálnu hrozbu pre naše slobody a bezpečnosť“.

Vo Washingtone zaplnili tisíce pochodujúcich demonštrantov oblasť National Mall medzi Kapitolom a Lincolnovým pamätníkom, pričom niesli transparenty s nápismi ako „Trump musí hneď preč!“ či „Bojuj proti fašizmu“.

Guvernér označil Trumpa za „pseudo-diktátora“

Približne 200-tisíc ľudí protestovalo podľa organizátorov v Minneapolise, kde v januári federálni agenti z protiimigračnej agentúry ICE zabili dvoch amerických občanov, Renee Goodovú a Alexa Prettiho. Na zhromaždení v susednom St. Paul vystúpil známy hudobník a Trumpov odporca Bruce Springsteen so svojou skladbou Streets of Minneapolis, ktorú napísal na pamiatku Goodovej a Prettiho krátko po ich smrti.

„Ich odvaha, ich obeta a ich mená nebudú zabudnuté,“ povedal Springsteen. Davu odkázal, že „táto reakcionárska nočná mora a invázia amerických miest nebudú tolerované“.

Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz poďakoval zhromaždeným za to, že sa postavili proti Trumpovi, ktorého označil za „pseudo-diktátora“.

Ľavicový politik Bernie Sanders na rovnakom zhromaždení vyhlásil: „Nikdy nebudeme akceptovať prezidenta, ktorý je patologický klamár, kleptokrat a narcista, ktorý podrýva ústavu a právny štát každý jeden deň.“

Proti-trumpovská nálada sa rozšírila aj za hranice USA. V európskych mestách vrátane Amsterdamu, Madridu a Ríma sa v sobotu konali sprievody, pričom v talianskej metropole pochodovalo 20-tisíc ľudí pod silným policajným dohľadom.

