Prídete o cennú pomôcku v hodnote desiatok eur: Pre túto vec môžete mať na bezpečnostnej kontrole na letisku problém

Nedávno sme cestovali z letiska v Bratislave a na bezpečnostnej kontrole narazili na problém, s ktorým sa môžete stretnúť aj vy, a preto by ste si mali dávať pozor na jednu vec. Poradíme vám, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam.

Keď sme prechádzali cez bezpečnostnú kontrolu, skener prezradil, že s nami cestuje v príručnej batožine powerbanka. A to sme urobili správne. Keď sa balíte a máte zakúpenú aj podpalubnú batožinu, myslite na to, že powerbanka v nej byť umiestnená nesmie a zbaľte si ju so sebou na palubu do lietadla. No to nie je jediné pravidlo, ktorým sa treba pri preprave týchto zariadení riadiť. Keďže sa zamestnancom letiska zdala naša powerbanka rozmermi veľká, presmerovali nás na dodatočnú kontrolu.

Myslite na to už pri balení

Tieto chytré zariadenia, ktoré sú vynikajúcim pomocníkom práve pri cestovaní, podliehajú istým pravidlám, ktoré musia spĺňať. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) uvádza, že niektoré elektronické zariadenia na palube lietadla môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

„Náhradné batérie a powerbanky musia byť vždy prepravované v príručnej batožine a nikdy nie v podanej batožine. Musia byť jednotlivo chránené, aby sa predišlo skratom, a celkovo je povolené prepravovať maximálne dve na osobu. Počas letu by sa nemali nabíjať,“ vysvetľuje EASA. Navyše by ste ich na palube lietadla nemali používať a dobíjať si nimi svoje zariadenie, ako napríklad mobil.

Potvrdzujú to aj predpisy bratislavského letiska, ktoré opakuje, že „všetky druhy batérií, powerbánk či akumulátorov musia byť prepravované v príručnej batožine oddelene od zariadenia, to znamená individuálne chránené, aby sa predišlo skratu“.

No je tu ešte jedna dôležitá vec

„Podľa medzinárodných pravidiel prepravy lítiovo-iónových batérií, vyplývajúcich z predpisov združení IATA a ICAO, je možné powerbanky prepravovať v príručnej batožine, len ak ich kapacita batérie nepresahuje 100 Wh a 12 V,“ vysvetlila Zdenka Paľove, vedúca útvaru bezpečnosť Letiska M. R. Štefánika.

„Ak to letecký dopravca umožňuje vo svojich prepravných podmienkach, je možné prepraviť powerbanky aj ak je kapacita ich batérie vyššia ako 100 Wh, ale nepresahuje 160 Wh. Power banky s kapacitou nad 160 Whnie sú povolené na prepravu v lietadle – ani v podpalubí, ani v príručnej batožine,“ uviedlo bratislavské letisko.

Preto vám pred cestou lietadlom odporúčame skontrolovať, či sa tento údaj nachádza uvedený priamo na vašom zariadení. Ak nie, v prípade kontroly, akú sme podstúpili aj my, by sa mohlo stať, že powerbanka s vami neodletí. Keďže zamestnanci letiska nemajú ako inak zistiť jej kapacitu, odporúča sa kupovať ich len od originálnych predajcov, ktorí tieto hodnoty nevynechávajú.

Našťastie, naša powerbanka mala kapacitu 20000 mAh/74 Wh, zamestnanci letiska podľa týchto pravidiel vyhodnotili, že jej preprava na palube lietadla je bezpečná, tak sme si ju mohli zobrať so sebou na dovolenku bez problémov.