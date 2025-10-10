Krajské mesto sa konečne dočká svojej prvej prevádzky. McDonald’s dostane v známom nákupnom centre silnú konkurenciu

Vysoko konkurenčné prostredie už neprevláda iba medzi potravinovými reťazcami či diskontnými predajcami zmiešaného tovaru, ale aj na trhu s rýchlym občerstvením. Domáca gastroscéna sa v tomto roku rozrastá a svetoznáme koncepty otvárajú pobočky aj tam, kde doteraz absentovali. Platí to aj v prípade KFC, ktoré už o pár dní oficiálne vstúpi do ďalšieho regiónu.
Sieť Kentucky Fried Chicken, teda skrátene KFC, na Slovensku prevádzkuje spoločnosť Queensway Restaurants Slovakia. Tá sa rozhodla expandovať do viacerých tuzemských lokalít vrátane východoslovenského regiónu. Špeciality z kuracieho mäsa si už napríklad môžu vychutnať obyvatelia v Košiciach či Poprade, no ešte tento mesiac by sa k nim malo pridať ďalšie veľké mesto.
Konkurencia pod jednou strechou
Konkrétne sa tak stane v metropole Šariša – v Prešove. O tom, že sa sieť rýchleho občerstvenia sem chystá, sme vás informovali ešte počas júla, pričom svoju prvú tunajšiu pobočku KFC otvorí 29. októbra. Vyplýva to z oznamov, ktoré sa objavili v skupinách na sociálnych sieťach. Prešovským domovom by malo byť nákupné centrum Novum, v ktorom už napríklad má prevádzku aj hlavný konkurent, McDonald’s.
Pred niekoľkými mesiacmi KFC navyše posilnilo svoju pozíciu v hlavnom meste, keď otvorilo reštauráciu v shoppingu Avion. V rámci Bratislavy špeciality z kuracieho mäsa nájdeme tiež v nákupných centrách VIVO!, Nivy, Eurovea, Bory Mall, Aupark a v komplexe Relaxx. Podľa dostupných informácií sa fastfood v blízkej dobe chystá napríklad do Piešťan, kde taktiež pôjde o prvú prevádzku v meste, ale aj do Košíc, kde by malo ísť o pobočku s poradovým číslom dva.
U našich susedov skúša nový koncept
Súčasný trend, v rámci ktorého spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú bezmäsité alternatívy, sa naplno prejavuje aj pri sieťach s rýchlym občerstvením. Ani KFC nie je výnimkou a vo svojej ponuke má takzvané veggie produkty.
„Naše Veggie Strips sú založené na mykoproteíne – super chutnej alternatíve na báze húb. A, samozrejme, z originálneho tajného receptu plukovníka Sandersa z 11 bylín a korenín,“ uvádza spoločnosť na svojom webe.
Ako teraz informoval portál Wiadomosci Handlowe, na ukrajinskom trhu posúva fastfood tieto hranice ešte ďalej. Koncom septembra totiž u našich susedov otvoril výhradne vegetariánsku prevádzku, ktorá je akýmsi experimentom a ukáže, či sa takýto koncept dokáže uživiť a bude profitabilný.
Menu v špeciálnej reštaurácii zahŕňa položky s názvami odkazujúcimi na klasické jedlá KFC, ako sú vegetariánske stripsy, vegetariánsky burger a vegetariánsky twister. Dostupné sú aj nové položky, ako napríklad šalát a ryžová krabička so zeleninovými stripsami. Niektoré jedlá sa podávajú v špeciálnom zelenom balení.
Kým niektorí odborníci vidia v „zelenom“ vegetariánskom koncepte potenciál, nemusí to platiť všade. Ako sme vás prednedávnom informovali, Slováci, Česi či Rakúšania zjavne v prevádzkach rýchleho občerstvenia stále výrazne preferujú mäsité výrobky a o tie vegetariánske, naopak, veľký záujem nie je. McDonald’s totiž alternatívu k štandardným pokrom v spomínaných krajinách vyradil zo stálej ponuky, dôvodom bol klesajúci dopyt.
