Prichádza to, čoho sme sa báli: Sneh sa premení na mokrú kašu, pripravte sa na poriadnu čľapkanicu. Hrozí aj ďalší nebezpečný jav

Foto: SITA/Jana Birošová

Nina Malovcová
Z bielej zimy bude mokrá realita.

Slovensko sa ešte stále prebúdza do zasnežených rán, no všetko nasvedčuje tomu, že táto zimná atmosféra nebude mať dlhé trvanie. Mnohým sa možno aj uľaví, najmä ak nepatria medzi fanúšikov studených dní, no prichádzajúca zmena so sebou nesie aj riziká.

Podľa portálu iMeteo nás čaká rýchle oteplenie spojené s intenzívnymi zrážkami. Slovenský hydrometeorologický ústav zároveň avizuje, že dnešok bude práve tým kľúčovým dňom, počas ktorého sa začne celý vývoj lámať.

Krajina síce ešte žiari v snehu, no počasie sa už pripravuje na obrat

Do našej oblasti postupuje frontálny systém zo západu. Je napojený na rozsiahlu tlakovú níž, ktorá sa posúva od Britských ostrovov nad Severné more a neskôr nad Benelux. Tento systém už od rána prináša hustú oblačnosť, miestami hmlu a na viaceré miesta aj sneženie či dážď so snehom.

Dnešok bude najmä na strednom a východnom Slovensku pripomínať plnohodnotnú zimu. Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto a so zrážkami, ktoré sa budú meniť podľa nadmorskej výšky. Na juhu v nižších polohách a večer aj na západe však už prejde do dažďa.

Najvyššia denná teplota vystúpi na -2 až 3 °C, na juhozápade až na plus 5 °C. Vo výške 1500 m n. m. bude okolo -3 °C. Vietor bude prevažne juhovýchodný a miestami silnejší, na horách až búrlivý. Očakáva sa do sedem milimetrov zrážok alebo do sedem centimetrov snehu.

Sneženie ešte chvíľu vydrží, no večer sa pridá výrazné oteplenie

Zrážky budú v priebehu dňa postupne pribúdať. Popoludní sa začnú miešať a večer príde skoková zmena. Teploty sa prestanú držať pri zemi a pôjdu rýchlo nahor. Zatiaľ čo dopoludnia sa pohybujú okolo -4 až 1 °C, večer môže byť už 5 °C. Noc na utorok oteplenie ešte umocní. V utorok sa teplota dostane na 3 až 8 °C. Dážď tak bude prevládať prakticky všade a zvyšky snehovej pokrývky sa začnú topiť.

Foto: SITA/Jana Birošová

V utorok sa zrážky rozšíria a zosilnia. Najvýdatnejšie zasiahnu stredné Slovensko, kde môže intenzita dažďa dosiahnuť až päť milimetrov za hodinu. Neskôr sa silné zrážky presunú na východ a ustupovať začnú až v stredu popoludní.

Keď sa spojí teplo, dážď a topiaci sa sneh, rieky môžu rýchlo reagovať

Stredné a východné Slovensko je pokryté 20- až 40-centimetrovou snehovou vrstvou. V prepočte ide o približne tridsať milimetrov vody navyše. V momente, keď na tento sneh dopadne dážď a teploty pôjdu prudko nahor, sa začne topiť vo veľkom. Od dnešného večera do stredajšieho poludnia môže na Slovensku spadnúť štyridsať až sedemdesiat milimetrov nových zrážok.

To v kombinácii s topiacim sa snehom spôsobí nárast hladín menších tokov aj riek. Niektoré z nich môžu už v stredu dosiahnuť úroveň povodňovej aktivity. Počasie sa tento týždeň preklopí z mrazivej zimy do upršanej jesene rýchlejšie, než by ktokoľvek čakal. Pre tých, ktorí neobľubujú sneh a mráz, to možno bude príjemná zmena. No krajina sa bude musieť popasovať s prívalom vody, ktorá na ňu dopadne v priebehu niekoľkých desiatok hodín.

