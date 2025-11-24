Masívny útok Ruska: Drony zabíjali pod rúškom tmy, straty na civilnom obyvateľstve sú veľké

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
Medzi zranenými sú aj dve deti vo veku 11 a 12 rokov.

Pri ruskom dronovom útoku na ukrajinské mesto Charkov v nedeľu večer zahynuli najmenej štyria ľudia a 17 ďalších utrpelo zranenia, oznámil primátor mesta Ihor Terechov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéf vojenskej správy Charkovskej oblasti Oleh Synehubov a Terechov označili útok ruských síl za masívny. Záchranné zložky uviedli, že ruské drony zasiahli dve štvrte druhého najväčšie ukrajinského mesta, vyvolali požiare a poškodili budovy. Celkovo úrady zaznamenali 15 zásahov v šiestich rôznych častiach Charkova.

Zranené deti

Medzi zranenými po najnovšom údere sú podľa Synehubova dve deti vo veku 11 a 12 rokov. Obeťami sa stali tri ženy vo veku 41, 61 a 69 rokov a jeden muž vo veku 55 rokov.

„Situácia je naozaj strašná, keď napriek rokovaniam ruské jednotky útočia na civilné objekty a obytné budovy, keď umierajú ľudia – to je hrôza,“ napísal Terechov na sociálnej sieti Telegram s odkazom na rozhovory, ktoré v nedeľu viedli predstavitelia USA a Ukrajiny v Ženeve.

Charkov sa nachádza približne 30 kilometrov od hraníc s Ruskom a je často terčom ruských útokov. Úradujúci gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Haivanenko predtým v nedeľu oznámil, že pri ruskom údere na mesto Marhanec zahynuli dve osoby, napísala agentúra Reuters.

