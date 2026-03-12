Príbeh moderátorky, ktorá stála pri zrode Markízy: Andy Timková odhalila menej známe začiatky v televízii

Slovenské televízie počas rokov predstavili množstvo moderátorských osobností, ktoré si diváci zapamätali vďaka svojmu štýlu, profesionalite či prirodzenému vystupovaniu pred kamerami. Mnohé z nich sa stali neoddeliteľnou súčasťou vysielania v čase, keď komerčné televízie zažívali veľký rozmach a sledovanosť populárnych relácií rástla.
Medzi známe tváre televíznej obrazovky patrila v minulosti aj Andy Timková, ktorú si diváci spájajú s obdobím jej pôsobenia v Televízii Markíza. Moderátorka bola jednou z tvárí, ktoré sprevádzali publikum rôznymi formátmi a postupne si získala pozornosť vďaka svojmu prirodzenému prejavu a profesionálnemu prístupu. Práve pôsobenie v Markíze jej prinieslo širšie mediálne zviditeľnenie a otvorilo dvere k ďalším projektom v televíznom prostredí. Čo je hlavné, stála pri zrode súkromnej televízie, ako uviedla v podcaste Návraty.
Ako sa to začalo?
Andy Timková je jednou z prvých zamestnancov v Televízii Markíza. Od roku 1996 pôsobila v televíznom prostredí, hoci pôvodne to malo byť inak. „Boli pán Rusko, jeho manželka pani Rusková, pán účtovník Mauer a Andy Timková. Takže ja som naozaj bola pri zrode Televízie Markíza, čo boli nádherné časy,“ priznala bývalá moderátorka, ktorá nepociťovala ani na začiatku žiadny stres.
Málokto vie, že mala nastúpiť do pančuchovej firmy. „Ruskovci mali firmu na výrobu pančušiek. Tam som mala nastúpiť, nie do televízie. Lenže pán Rusko sa rozhodol, že požiada o licenciu a že teraz chce mať televíziu, nie pančuchovú firmu,“ pokračovala Andy, ktorej bolo na ďalšom stretnutí povedané, že by jej bola škoda v takej firme a že by mala robiť v televízii.
„Primárne som robila asistentku pána Ruska ešte s jednou Andrejkou, ktorú pozval ako asistentku generálneho riaditeľa, a ja som bola akoby jej asistentka. A tak sa to začalo,“ prezradila sympatická hnedovláska, ktorá začala ešte v roku 1995, kedy sa všetko okolo televízie budovalo a kreovalo. Ďalší rok sa už začalo vysielať, stavali sa priestory budovy a postupne nadobúdala televízia reálne kontúry.
Nahlásiť chybu v článku