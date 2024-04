Príbeh ako zo seriálu Narcos: V Lidli sa medzi banánmi našli stovky kíl kokaínu, majú hodnotu miliónov eur

Zamestnanci v niekoľkých supermarketoch Lidl v Nemecku objavili medzi ovocím desiatky kilogramov kokaínu. Ako informuje Mirror, policajti ich obkľúčili a strážili kontraband.

Kokaín v hodnote miliónov eur našli zamestnanci reťazca Lidl pri vybaľovaní ovocia, nachádzal sa v prepravkách od banánov. Supermarkety Lidl v Berlíne, Brandenbursku, Schönefelde a Marienfelde preto obkľúčili ozbrojení policajti.

Drogy našli v siedmich supermarketoch

Podľa informácií tamojšej polície sa drogy nachádzali v siedmich supermarketoch v Berlíne a v štyroch v Brandenbursku. Podľa hovorkyne Lidlu Isabel Erhardt, nemôžu poskytnúť žiadne informácie o prebiehajúcich procesných úkonoch. Reťazec je v súvislosti s incidentom v kontakte s príslušnými úradmi v Nemecku.

Údajne mali medzi ovocím objaviť 20 až 100 kilogramov kokaínu, a to v každom zo supermarketov, informuje Bild. Hovorkyňa brandenburskej polície Beate Kardelsová síce nechcela poskytnúť informácie, ktoré by sa týkali druhu a množstva drogy, no potvrdila, že bola ukrytá v škatuliach medzi ovocím.