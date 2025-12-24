Priali si to od Ježiška, no nikdy to nedostali. Ľudia sa podelili o svoje nesplnené želania, nešetrili úprimnosťou

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Vianoce
Niektorí priznali, po čom túžili v detstve, iní prezradili o čosi novšie priania.

Detská fantázia nemá obdoby. Dôkazom toho sú listy Ježiškovi či Santa Clausovi, ktoré tí najmenší každý rok posielajú a dúfajú, že im tieto vianočné postavy naplnia ich najtajnejšie priania. V skutočnosti ich však čítajú rodičia a hoci sa snažia splniť všetky želania, nie vždy sa to podarí. 

Niektoré detské želania sa nevyplnia. Nie vždy to je preto, že ste si ako dieťa pýtali veľa alebo drahé veci. Detská fantázia totiž verí, že Ježiško dokáže splniť všetko, a tak sa na list pre neho môžu dostať rôzne nesplniteľné veci. Ako sa navyše ukázalo, dúfať neprestávame ani potom, ako sa staneme dospelými, no potom sa tie želania trošku líšia.

Viac z témy Vianoce:
1.
Koľko rokov majú najznámejšie vianočné filmy? Náš kvíz ťa presvedčí o tom, že si už troška zostarol
2.
Neuveriteľné, čo robia Vianoce s naším mozgom: Vedci upozorňujú na syndróm počas sviatkov, takýto má vplyv na psychiku
3.
Ak toto objavíte v konároch vianočného stromčeka, dajte si veľký pozor: Odborníci radia, čo robiť
Zobraziť všetky články (40)

Čo nikdy nedostali

Vianočná atmosféra je v plnom prúde, a zatiaľ čo si ľudia nachádzajú pod stromčekom vysnívané darčeky, my sme sa rozhodli zamerať na tie, ktoré nikdy nedostali. V jednej online diskusii padali rôzne bizarné priznania dospelých, ako napríklad to, že si niekto prial naspäť svoje panictvo, zatiaľ čo niekto iný si naopak želal priateľku.

Ďalšia žena sa zas podelila s dilemou, ktorú zažívajú deti narodené v sviatočnom období. „Darček, ktorý by bol len na Vianoce. Každý rok, každý darček. Vždy počúvam: Je to na tvoje narodeniny a Vianoce! Moje narodeniny sú 30. decembra. Už som sa to naučila prijať,“ priznala.

Foto: Profimedia

V inej online diskusii ľudia priznávali ďalšie emotívne želania, ako napríklad to, že si vždy priali kamaráta, prácu či miesto na bývanie. Samozrejme, každá takáto diskusia zahŕňa aj ľudí, ktorí sa nebáli aj zavtipkovať či priznať niečo, čo by naživo určite nespravili. Napríklad, jeden muž priznal, že si pod stromček vždy prial herečku Jennifer Lawrence.

Nechýbali pritom ani sexuálne priania, kedy si muž prial orálny sex, no potom sa objavilo staré známe „len pokoj“.

Čo sa týka Slovákov, aj tí poskytli zmiešané odpovede. V komentároch spomenuli napríklad rôzne knižky, či hračky ako bábika Barbie, no azda najviac sa zopakovala odpoveď „psa“. Samozrejme, v prípade týchto komentárov sa tiež ukázalo, že nielenže množstvo detí túžilo po domácom miláčikovi, ale tiež to, že si tí najmenší ešte neuvedomujú, ako fungujú peniaze. Priali si totiž pod stromček milióny či dokonca Ferrari, pričom tu sa dá pýtať, či to nemala na svedomí pesnička Martina Madeja.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Keď bohatstvo mení Vianoce: Šialené zvyky celebrít počas sviatkov, ktoré vás pobavia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac