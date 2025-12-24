Priali si to od Ježiška, no nikdy to nedostali. Ľudia sa podelili o svoje nesplnené želania, nešetrili úprimnosťou

Detská fantázia nemá obdoby. Dôkazom toho sú listy Ježiškovi či Santa Clausovi, ktoré tí najmenší každý rok posielajú a dúfajú, že im tieto vianočné postavy naplnia ich najtajnejšie priania. V skutočnosti ich však čítajú rodičia a hoci sa snažia splniť všetky želania, nie vždy sa to podarí.
Niektoré detské želania sa nevyplnia. Nie vždy to je preto, že ste si ako dieťa pýtali veľa alebo drahé veci. Detská fantázia totiž verí, že Ježiško dokáže splniť všetko, a tak sa na list pre neho môžu dostať rôzne nesplniteľné veci. Ako sa navyše ukázalo, dúfať neprestávame ani potom, ako sa staneme dospelými, no potom sa tie želania trošku líšia.
Čo nikdy nedostali
Vianočná atmosféra je v plnom prúde, a zatiaľ čo si ľudia nachádzajú pod stromčekom vysnívané darčeky, my sme sa rozhodli zamerať na tie, ktoré nikdy nedostali. V jednej online diskusii padali rôzne bizarné priznania dospelých, ako napríklad to, že si niekto prial naspäť svoje panictvo, zatiaľ čo niekto iný si naopak želal priateľku.
Ďalšia žena sa zas podelila s dilemou, ktorú zažívajú deti narodené v sviatočnom období. „Darček, ktorý by bol len na Vianoce. Každý rok, každý darček. Vždy počúvam: Je to na tvoje narodeniny a Vianoce! Moje narodeniny sú 30. decembra. Už som sa to naučila prijať,“ priznala.
V inej online diskusii ľudia priznávali ďalšie emotívne želania, ako napríklad to, že si vždy priali kamaráta, prácu či miesto na bývanie. Samozrejme, každá takáto diskusia zahŕňa aj ľudí, ktorí sa nebáli aj zavtipkovať či priznať niečo, čo by naživo určite nespravili. Napríklad, jeden muž priznal, že si pod stromček vždy prial herečku Jennifer Lawrence.
Nechýbali pritom ani sexuálne priania, kedy si muž prial orálny sex, no potom sa objavilo staré známe „len pokoj“.
Čo sa týka Slovákov, aj tí poskytli zmiešané odpovede. V komentároch spomenuli napríklad rôzne knižky, či hračky ako bábika Barbie, no azda najviac sa zopakovala odpoveď „psa“. Samozrejme, v prípade týchto komentárov sa tiež ukázalo, že nielenže množstvo detí túžilo po domácom miláčikovi, ale tiež to, že si tí najmenší ešte neuvedomujú, ako fungujú peniaze. Priali si totiž pod stromček milióny či dokonca Ferrari, pričom tu sa dá pýtať, či to nemala na svedomí pesnička Martina Madeja.
