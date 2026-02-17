Pri užívaní liekov robíte veľkú chybu: Farmaceutka prezradila, čomu sa vyhnúť

Foto: Mgr. Havlíková Lucia / Unsplash

Petra Sušaninová
Nie je jedno, ako lieky užívate.

Čaj je pre mnohých neodmysliteľnou súčasťou liečenia rôznych neduhov. Ako nám však ale prezradila farmaceutka, pohár vody je pri užívaní liekov dôležitejší, ako si možno myslíte.

Takto sa vyhnete problémom

Mgr. Lucia Havlíková, ktorá pracuje v lekárni Dr.Max, nedávno prehovorila o tom, prečo sú spreje do nosa nebezpečné a ako spôsobujú závislosť. Tentoraz sme sa dozvedeli, akú chybu robia ľudia pri užívaní liekov, no možno si to ani neuvedomujú.

„Ako farmaceutka sa denne stretávam s otázkou, ktorá znie banálne, no v praxi má zásadný význam: „Čím si mám tento liek zapíjať?“ Odpoveď „hocičím“ je totiž jednou z najčastejších chýb, ktoré môžu viesť k slabšiemu účinku lieku, nežiaducim účinkom alebo dokonca k jeho úplnému zlyhaniu,“ dozvedáme sa.

Ilustračná foto: Unsplash

Mgr. Havlíková zdôrazňuje univerzálne pravidlo: lieky treba vždy zapíjať obyčajnou čistou vodou, ak to nie je vyslovene uvedené inak. „Čistá voda totiž nemení pH žalúdka, nereaguje s liečivom a zabezpečuje jeho správne vstrebávanie.“

Ovocné džúsy odložte

Dozvedáme sa tiež, s čím by ste lieky jednoznačne zapíjať nemali. Napríklad ovocné džúsy, najmä grepový, sa neodporúča piť. „Grepy a grepová šťava sú „tichý sabotér“ liekov. Obsahujú látky, ktoré blokujú niektoré enzýmy v pečeni. Práve tie sú zodpovedné za správne odbúravanie liečiv. Následkom toho sa liek môže hromadiť v tele a účinok môže byť príliš silný alebo nepredvídateľný. Taktiež hrozí vyššie riziko nežiaducich účinkov jednotlivých liekov,“ vysvetľuje odborníčka.

Ilustračná foto: Unsplash

Nevhodné je aj mlieko a mliečne výrobky: „Vápnik obsiahnutý v mlieku dokáže s niektorými liekmi vytvárať nerozpustné komplexy. Týka sa to najmä niektorých antibiotík, liekov s obsahom železa a magnézia či liekov na štítnu žľazu. Je dôležité povedať, že pacient sa nemusí vyhnúť konzumovaniu mliečnych výrobkov celkom, avšak mal by dodržať aspoň 2-hodinový odstup od užitia vybraných liekov.“

Ak užívate lieky, siahať by ste nemali ani po káve a energetických nápojoch, hoci pre mnohých nie je ľahké kávu si odoprieť. „Kofeín môže zrýchliť vyprázdňovanie žalúdka, zmeniť vstrebávanie lieku, zvyšovať tlak a zosilniť vedľajšie účinky, ako sú tras, búšenie srdca, nervozita. Pozor na zelené čaje, čierne čaje a matchu, ktoré tiež obsahujú kofeín. Kombinácia kofeínu a liekov je nevhodná najmä pri liekoch na úzkosť, niektorých antidepresívach, liekoch na žalúdok či vysoký krvný tlak a srdce,“ popisuje Mgr. Havlíková.

Kofeín môže pri užívaní liekov pomôcť, no nemusí

