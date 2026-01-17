Farmaceutka prezradila, prečo môžu byť nosové spreje nebezpečné. Ľudia na ne minú stovky eur ročne

Chrípková sezóna opäť vyčíňa a nejeden človek siaha po klasických liekoch, ktoré sú v zásobách mnohých domácností – sprej do nosa, Paralen či pastilky proti bolesti hrdla. Veľa ľudí však nevie, akú závislosť môže sprej do nosa spôsobiť a na čo si dávať pozor pri iných bežne dostupných liekoch. Farmaceutky Mgr. Lucie Havlíkovej sme sa pýtali, aké chyby robia ľudia najčastejšie.
Túto chybu robia ľudia najčastejšie
„Všeobecne platí, že ľudia pri používaní nosových sprejov robia najčastejšie chybu v tom, že po nich siahajú príliš často a príliš dlho. Dekongestívne spreje, to sú tie s účinnými látkami ako xylometazolín či oxymetazolín, síce rýchlo uvoľnia nos, no ak sa používajú dlhšie ako 5 až 7 dní, môžu viesť k tzv. rebound efektu. To znamená paradoxne ešte väčšie upchatie, keď si nosová sliznica na ne jednoducho „zvykne“ a opuch sa po vysadení zhorší. Človek má pocit, že bez spreja už nedokáže dýchať,“ dozvedáme sa od Mgr. Havlíkovej.
„Sú pacienti, ktorí sa do lekárne po sprej vracajú každé 3 – 4 dni. Bezpečnejšou alternatívou sú nosové spreje s fyziologickým alebo hypertonickým soľným roztokom, ktoré zvlhčujú sliznicu, mechanicky odplavujú hlieny a možno ich používať dlhodobo bez rizika závislosti. Ešte lepšie je časté vyplachovanie nosa pomocou rôznych kanvičiek či fľaštičiek na to určených a soľných roztokov. Správny výplach nosa dokáže uvoľniť a prečistiť upchaté dutiny a rozriediť hlien v horných dýchacích cestách,“ zisťujeme.
Môže hroziť predávkovanie
Aj ľudia v online fórach priznávajú, že spreje sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich životov, niekedy na celé roky. Ohrozuje to nielen ich zdravie, ale aj peňaženku. Nosový sprej stojí v priemere približne 5 eur. Ak človek kúpi 2 týždenne, minie za rok približne 480 eur, čo vôbec nie je málo. Nosový sprej ale ani zďaleka nie je to jediné, na čo by sme si mali dávať pozor.
„Pri bežne dostupných liekoch na nachladnutie a chrípku je potrebné byť obozretný najmä pri kombinovaných prípravkoch. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že rôzne lieky môžu obsahovať rovnaké účinné látky, najčastejšie paracetamol. Napríklad väčšina horúcich nápojov obsahuje práve túto účinnú látku. Ak si to pacient nevšime a dá si k tomu ešte aj napríklad klasickú tabletku, hrozí riziko predávkovania a poškodenia pečene,“ varuje Mgr. Havlíková.
„Naopak, niektoré lieky pri tlmení príznakov, ako je napríklad kašeľ, majú protichodné účinky (liečivé prípravky na suchý/vlhký kašeľ). Zároveň je potrebné myslieť na to, že lieky s obsahom účinnej látky pseudoefedrín, ktorý pôsobí na uvoľnenie dutín, môžu zvyšovať krvný tlak a tep, preto nie sú vhodné pre každého.“
Po čom by siahla farmaceutka?
Farmaceutky sme sa tiež pýtali, po čom by siahla v prípade nachladenia: „Ako farmaceut by som volila jednoduchý, racionálny a symptomatický prístup. Základom by bol dostatočný pitný režim, oddych, zvýšené dávky vitamínov a minerálov (najmä zinku, ktorý ak je nasadený pri prvých príznakoch nachladnutia v dávke 75 mg/deň, znižuje dobu prechladnutia) a pravidelné preplachovanie nosa soľným roztokom.“
„Liečba by spočívala najmä v symptomatickom riešení podľa aktuálnych príznakov (bolesť hrdla, kašeľ, upchaté dutiny). Pri bolesti hlavy, svalov alebo zvýšenej teplote by som siahla po liečivých prípravkoch s účinnou látkou paracetamol alebo ibuprofén. Vyhýbala by som sa bezhlavému užívaniu všetkého hneď a naraz a taktiež by som sa vyhýbala prípravkom bez overených klinických dát,“ dodáva na záver. Samozrejme, vždy je vhodné poradiť sa pred užívaním lieku s lekárom alebo lekárnikom.
