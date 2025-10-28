Pri nešťastí vo Vysokých Tatrách zahynul známy športový novinár. Mal iba 41 rokov

Vo veku 41 rokov vo Vysokých Tatrách zahynul maďarský športový novinár Viktor Török, ktorý pôsobil v televízii TV2 Akadémia.
Informuje o tom maďarský portál Index.
Tragédia sa udiala v piatok (24. 10.), keď sa novinár snažil prejsť cez rozvodnený potok. Nanešťastie sa pošmykol, spadol a zmizol pod hladinou. Celé nešťastie pritom videla aj jeho partnerka, ktorá tam bola s ním.
Žiadosť o pomoc prijalo predpoludním operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) prostredníctvom linky tiesňového volania 112, píše TASR s odvolaním sa na informácie HZS.
„Pri snahe obísť kritické miesto mimo turistického chodníka došlo k pošmyknutiu muža a jeho pádu do potoka. Silný prúd ho strhol a on následne zmizol pod hladinou. Na pomoc mu okamžite smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pozemne,“ uviedla HZS.
Pátranie sťažilo nepriaznivé počasie
Pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky a záchranári postupne prehľadávali tok rozvodneného potoka. Do pátrania bol podľa HZS nasadený aj pátrací dron a záchranár z Poľskej tatranskej záchrannej služby (TOPR) so zariadením na vyhľadávanie mobilných telefónov, keďže telefón bol stále aktívny.
„Žiaľ, muža sa do neskorých nočných hodín záchranárom nepodarilo nájsť a záchranná akcia bola prerušená. Od skorých ranných hodín nasledujúceho dňa sa v pátraní po maďarskom turistovi pokračovalo,“ informovala HZS. Do pátrania sa zapojili aj psovodi HZS so psami aj poľský záchranár.
Telo sa nakoniec podarilo lokalizovať v dopoludňajších hodinách aj za pomoci očitých svedkov a poklesu vodnej hladiny.
