Pri nešťastí vo Vysokých Tatrách zahynul známy športový novinár. Mal iba 41 rokov

Foto: Unsplash

Tomáš Mako
TASR
Celé nešťastie videla jeho partnerka.

Vo veku 41 rokov vo Vysokých Tatrách zahynul maďarský športový novinár Viktor Török, ktorý pôsobil v televízii TV2 Akadémia.

Informuje o tom maďarský portál Index.

Tragédia sa udiala v piatok (24. 10.), keď sa novinár snažil prejsť cez rozvodnený potok. Nanešťastie sa pošmykol, spadol a zmizol pod hladinou. Celé nešťastie pritom videla aj jeho partnerka, ktorá tam bola s ním.

Žiadosť o pomoc prijalo predpoludním operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) prostredníctvom linky tiesňového volania 112, píše TASR s odvolaním sa na informácie HZS.

„Pri snahe obísť kritické miesto mimo turistického chodníka došlo k pošmyknutiu muža a jeho pádu do potoka. Silný prúd ho strhol a on následne zmizol pod hladinou. Na pomoc mu okamžite smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pozemne,“ uviedla HZS.

Pátranie sťažilo nepriaznivé počasie

Pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky a záchranári postupne prehľadávali tok rozvodneného potoka. Do pátrania bol podľa HZS nasadený aj pátrací dron a záchranár z Poľskej tatranskej záchrannej služby (TOPR) so zariadením na vyhľadávanie mobilných telefónov, keďže telefón bol stále aktívny.

„Žiaľ, muža sa do neskorých nočných hodín záchranárom nepodarilo nájsť a záchranná akcia bola prerušená. Od skorých ranných hodín nasledujúceho dňa sa v pátraní po maďarskom turistovi pokračovalo,“ informovala HZS. Do pátrania sa zapojili aj psovodi HZS so psami aj poľský záchranár.

Telo sa nakoniec podarilo lokalizovať v dopoludňajších hodinách aj za pomoci očitých svedkov a poklesu vodnej hladiny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac