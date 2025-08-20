Pri hraniciach Poľska s Bieloruskom dopadol neznámy objekt a vybuchol. Ľudia hlásia poškodené domy, v pozore je aj armáda

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
TASR
V Poľsku spadol a vybuchol neidentifikovaný objekt.

V noci z utorka na stredu došlo v obci Osiny v okrese Lukow v Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom k výbuchu nezidentifikovaného objektu, ktorý spadol na kukuričné pole. Podľa predbežných zistení poľskej armády však nedošlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny.

Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP. Polícia informovala, že krátko po druhej hodine v noci dostala hlásenie o výbuchu. Na mieste našli príslušníci kovové a plastové úlomky. V dôsledku explózie boli v niekoľkých domoch rozbité okná, nikto však neutrpel zranenia.

Do vyšetrovania sa zapojila armáda

Podľa hovorca okresnej polície Marcina Jozwika prípad vyšetrujú a zapojené sú aj vojenské zložky. Úrady zisťujú pôvod a charakter objektu, ktorý dopadol na pole. Neoficiálne zdroje agentúry PAP blízke ministerstvu obrany uviedli, že analýza udalosti stále pokračuje.

Predbežné výsledky podľa nich naznačujú, že predmet, ktorý explodoval, nebol raketou ani dronom, ktorý by priletel spoza východnej hranice. Podľa predbežných odhadov Operačného velenia ozbrojených síl môže byť predmet súčasťou starého motora s vrtuľou. Na mieste sa nachádzajú pátracie tímy, ktoré prehľadávajú oblasť incidentu.

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na tlačovej konferencii v stredu uviedol, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o dron, ktorý havaroval. Dodal, že prebieha analýza, ktorá má určiť, či išlo o vojenský dron alebo o dron používaný na pašovanie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koňa priviazal o strom a nechal vyhladovať: Zviera malo prerastené kopytá aj starú zlomeninu, jeho…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac