Pri hraniciach Poľska s Bieloruskom dopadol neznámy objekt a vybuchol. Ľudia hlásia poškodené domy, v pozore je aj armáda

V noci z utorka na stredu došlo v obci Osiny v okrese Lukow v Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom k výbuchu nezidentifikovaného objektu, ktorý spadol na kukuričné pole. Podľa predbežných zistení poľskej armády však nedošlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny.
Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP. Polícia informovala, že krátko po druhej hodine v noci dostala hlásenie o výbuchu. Na mieste našli príslušníci kovové a plastové úlomky. V dôsledku explózie boli v niekoľkých domoch rozbité okná, nikto však neutrpel zranenia.
Do vyšetrovania sa zapojila armáda
Podľa hovorca okresnej polície Marcina Jozwika prípad vyšetrujú a zapojené sú aj vojenské zložky. Úrady zisťujú pôvod a charakter objektu, ktorý dopadol na pole. Neoficiálne zdroje agentúry PAP blízke ministerstvu obrany uviedli, že analýza udalosti stále pokračuje.
🇵🇱 Na území Lublinského vojvodství došlo k pádu neznámého objektu, který explodoval v okrese Łuków na východě Polska. Podle předběžných informací při incidentu nikdo neutrpěl zranění.
📹 Na sociálních sítích se nyní objevilo video z kamerového systému – záběry pocházejí z polské… pic.twitter.com/LnXHxuV3AO
— neČT24 (@42TCen) August 20, 2025
Predbežné výsledky podľa nich naznačujú, že predmet, ktorý explodoval, nebol raketou ani dronom, ktorý by priletel spoza východnej hranice. Podľa predbežných odhadov Operačného velenia ozbrojených síl môže byť predmet súčasťou starého motora s vrtuľou. Na mieste sa nachádzajú pátracie tímy, ktoré prehľadávajú oblasť incidentu.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na tlačovej konferencii v stredu uviedol, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o dron, ktorý havaroval. Dodal, že prebieha analýza, ktorá má určiť, či išlo o vojenský dron alebo o dron používaný na pašovanie.
Nahlásiť chybu v článku