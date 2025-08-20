Koňa priviazal o strom a nechal vyhladovať: Zviera malo prerastené kopytá aj starú zlomeninu, jeho majiteľ je už vo väzbe

Polícia rieši ďalší otrasný prípad týrania zvierat. V obci Málinec v okrese Poltár našli koňa typu pony v katastrofálnom stave. Zviera bolo priviazané o strom, nemalo prístup k vode ani potrave a podľa polície bolo extrémne vychudnuté a dehydrované.
Na prípad upozornila Polícia Slovenskej republiky, ktorá na sociálnej sieti, uviedla že „Kôň, ktorý bol priviazaný o strom, bez prístupu ku krmivu a vode, bol v zlom výživovom stave, pričom bol extrémne vychudnutý a dehydrovaný. Mal prerastajúce kopytá a stopy po staršej zlomenine.“
Muža poslali do väzby
Za krutosť voči zvieraťu čelí obvineniu 72-ročný J. F. Vyšetrovateľ z Banskej Bystrice ho obvinil z prečinu zanedbania starostlivosti, keďže kôň utrpel trvalé následky na zdraví. Polícia zároveň informovala, že páchateľ bol zadržaný a obmedzený na osobnej slobode. „Dôvodom bola obava, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti,“ uviedla polícia. Sudca ho následne poslal do väzby.
Obvinený nie je pre políciu žiadnym nováčikom. Podľa oficiálnych informácií bol v minulosti až 16-krát súdne trestaný a v čase činu bol v podmienke. Aj preto súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.
Hrozí mu päť rokov za mrežami
Za týranie a zanedbanie starostlivosti o zviera mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. Kôň sa momentálne nachádza v opatere a dostáva potrebnú veterinárnu starostlivosť.
Nahlásiť chybu v článku