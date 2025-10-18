Pri dopravnej nehode na diaľnici D2 vyhasol ľudský život. Muž autom narazil do mostného piliera, v úseku sa tvoria kolóny

Foto: Facebook (Polícia SR - Bratislavský kraj)

Jakub Baláž
TASR
Polícia žiada vodičov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.

Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy sa v sobotu stala dopravná nehoda, pri ktorej zahynul 70-ročný vodič. Auto z nezistených príčin zišlo z vozovky a narazilo do mostného piliera. V danom úseku sa tvoria kolóny. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala na diaľnici D2 na 45,5. kilometri v smere do Bratislavy, o ktorej sme prijali oznámenie na čísle 158 v čase krátko pred 15.00 hod.,“ priblížila Bartošová.

