Prežíva najlepšie otcovské obdobie: Viktor Vincze prezradil 3 top momenty, ktoré preňho a Adelu veľa znamenali

Už je to nejaký čas, čo sa skončili letné prázdniny a s nimi aj príjemné obdobie v znamení dovoleniek, grilovačiek s kamarátmi a šantenia vo vode. Mnohí tak bilancujú a hodnotia, aké bolo ich leto, a či ho prežili tak, ako chceli. Vyzerá to tak, že Vinczeovci si ho pochvaľujú a majú dôvod na radosť.
Aspoň tak sa zdá podľa príbehov, ktoré zverejnil Viktor Vincze na sociálnej sieti. Svojim verným fanúšikom avizoval možnosť, vďaka ktorej sa ho mohli pýtať na čokoľvek, čo ich zaujíma. Po dlhých mesiacoch im tak dal otec adoptívneho synčeka Maxíka priestor na zvedavé otázky. Jednou z nich boli 3 najlepšie momenty za posledné týždne, ktoré jemu i Adele prirástli k srdcu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Preberá žezlo po otcovi
Viktor sa hneď pustil do odpovede, ktorá bola na viac, než len na jeden príbeh. Potvrdil tak, že rodinka má za sebou príjemné chvíle a okamihy, na ktoré si budú dlho pamätať. S istotou možno potvrdiť, že Viktor bude spomínať dlho hlavne na jednu z nich.
Vinczeovci si spravili príjemnú tradíciu a každý rok chodia do detského tábora ako vedúci, uviedla Pluska. Viktor ho navštevoval už ako dieťa a ostal mu verný až doteraz, pričom jeho atmosféru zažil dokonca aj malý Maxík.
Nedávno však nastala zmena a slávny pár bude i naďalej chodiť do tábora, no s malou obmenou. Ide o jeden z top momentov, ktorý sa Viktorovi udial za posledné obdobie. „Keď mi ocino odovzdal po 27 rokoch scenáristické a režisérske žezlo v tábore @detskybabylon,“ napísal dojatý bývalý moderátor Markízy do príbehu na Facebooku.
Nahlásiť chybu v článku