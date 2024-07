Prezident Peter Pellegrini odvolal 2 členov súdnej rady. Vymenovala ich ešte Zuzana Čaputová

Prezident Peter Pellegrini odvolal dvoch členov Súdnej rady SR, ktorých vymenovala do funkcie bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Vymenovanie nových členov avizoval na utorok (16. 7.). Má ísť o Luciu Berdisovú a Tomáša Gábriša, informuje Denník N.

Pellegrini zároveň avizoval, že v utorok (16. 7.) vymenuje troch nových členov, z toho jedného na miesto člena, ktorý sa funkcie vzdal, respektíve mu skončil mandát. Konkrétne mená nových členov neuviedol.

Pellegrini zároveň priblížil, že všetci noví členovia budú pochádzať z advokátskeho prostredia. „Už dopredu vás môžem uistiť, že všetci traja budúci členovia Súdnej rady alebo členky Súdnej rady budú pochádzať z advokátskeho prostredia, tak z reálneho výkonu advokátskej praxe, aby to boli ľudia, ktorí majú reálny dotyk dennodenne pri obhajobe svojich klientov so súdnou mocou, ale zároveň to budú aj ľudia z advokátskej samosprávy (…),“ priblížil.