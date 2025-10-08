Prezident Pellegrini podpísal zákon o energopomoci, podpíše aj konsolidačný balíček: Domácnosti dostanú energopoukážky

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal nový zákon o adresnej energopomoci, ktorý schválilo plénum Národnej rady SR v rámci 39. schôdze.
Slovenské domácnosti tak od budúceho roka dostanú adresnú pomoc pri kompenzácii nákladov na energie, pričom do konca tohto roka sa ukončí doterajšia plošná kompenzácia. Informovala o tom kancelária prezidenta.
Nárok bude závisieť od výšky príjmu
Podľa novej legislatívy budú mať nárok na túto pomoc tie domácnosti, ktoré budú mať príjem nižší, než aký stanoví vláda. Energopomoc pre obyvateľov bude poskytovaná určením ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike, ako aj prostredníctvom určenia podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok.
Zákon upravuje podmienky na vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.
Námietku bude možné podať do 60 dní
Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády. O tom, kto má na ňu nárok a v akej forme, bude domácnosti informovať Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže voči tejto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, keď vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta voči výpočtu jej hodnoty.
Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.
MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z nového registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.
Prezident podpíše aj konsolidačný balíček
Prezident SR Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať balík konsolidačných opatrení na budúci rok. Informovala o tom v stredu po „konštruktívnom rozhovore“ hlavy štátu s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obidvaja Smer-SD) Kancelária prezidenta SR.
Podľa hlavy štátu predstavuje balíček výzvu nielen pre vládu, ale aj pre celú spoločnosť, keďže ide o krok potrebný na ozdravenie verejných financií. Pellegrini, rovnako ako premiér Fico, upozornil, že aktuálny dlh je výsledkom rozhodnutí predchádzajúcich vlád a jeho zníženie si vyžiada dlhodobé úsilie a trpezlivosť.
Živnostníci od januára bez transakčnej dane
Prezident podpísal aj novelu zákona o dani z finančných transakcií. Živnostníci a malí podnikatelia tak už od januára 2026 nemusia platiť túto daň. Ide o prospešné odbremenenie, najmä v čase, keď sa im v budúcom roku zvýšia zdravotné a sociálne odvody.
Transakčná daň, ktorej sadzba predstavuje 0,4 percenta z bezhotovostných operácií s maximálnym limitom 40 eur a 0,8 percenta pri výbere hotovosti bez stropu, patrí medzi kritizované opatrenia konsolidačného balíka.
Podnikatelia jej vyčítali byrokratickú záťaž a podporu hotovostnej ekonomiky, pričom jej výnos je nižší, než pôvodne predpokladalo ministerstvo financií. Pre právnické osoby však zostáva zachovaná aj naďalej.
