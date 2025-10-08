Desaťtisíce Slovákov čaká tvrdý rok 2026: Tieto platby sa predražia o desiatky eur, najviac bude zasiahnutá táto skupina ľudí

Foto: TASR/Radovan Stoklasa, Unsplash

Martin Cucík
SITA
Konsolidačný balík sa tvrdo dotkne živnostníkov ale aj firiem. Mnohí uvažujú o prechode na s .r. o., administratívna záťaž a prísnejšie pravidlá sú však riziko.

Od januára 2026 čaká slovenských živnostníkov tvrdý náraz. Tretí konsolidačný balíček vlády im výrazne zvýši odvody a podľa ekonomickej riaditeľky spoločnosti Incorportas Kristíny Makovini môže byť pre mnohých existenčne ohrozujúci.

Živnostníci mesačne na odvodoch v budúcom roku zaplatia 425 eur, teda o 82 eur navyše oproti súčasnosti. „Zasiahnutých bude približne 167-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb, teda zhruba 79 percent všetkých živnostníkov,“ upozorňuje Makovini.

Kabinet opatrenie obhajuje potrebou ozdraviť verejné financie, no podnikateľská sféra hovorí o zásahu, ktorý môže oslabiť najzraniteľnejších hráčov ekonomiky, teda drobných remeselníkov, freelancerov či začínajúcich podnikateľov. Mnohí z nich už dnes pracujú s minimálnymi rezervami a rast odvodov im môže spôsobiť vážne problémy s cash flowom.

V prostredí rastúcich nákladov a stagnujúcich tržieb preto rastie záujem o zmenu právnej formy podnikania.

Vidíme, že čoraz viac živnostníkov uvažuje o prechode na spoločnosť s ručením obmedzeným. No takéto rozhodnutie by nemalo byť unáhlené,“ dodáva Makovini.

Zmeny zasahujú mnohé oblasti podnikania, dotkne sa aj začínajúcich firiem

Zmeny, ktoré balíček prináša, idú naprieč viacerými oblasťami. Skracujú sa odvodové prázdniny pre nových podnikateľov, zvýši sa minimálny vymeriavací základ a s ním aj samotné odvody. Sociálne porastú z dnešných 236 na 303 eur mesačne, zdravotné zo 107 na 122 eur. Navyše, živnostníkov zasiahne aj vyššia sadzba zdravotného poistenia.

Po novom sa bude platiť viac aj z vyšších príjmov. Sadzby dane z príjmu majú byť odstupňované od 19 až po 35 percent. Súčasťou balíka je aj minimálna daň pre firmy, ktorá sa dotkne aj stratových spoločností, v závislosti od výšky príjmov od 340 do 3 840 eur ročne.

Pre startupy a technologické firmy, ktoré v prvých rokoch investujú viac, než zarábajú, môže byť takáto politika brzdou,“ hovorí Makovini. Zdanlivo logickým riešením sa môže javiť prechod zo živnosti na s. r. o., no odborníčka upozorňuje, že to nie je univerzálny recept. Tento model síce prináša lepšiu právnu ochranu a možnosť oddeliť osobný majetok od podnikania, no vyžaduje podvojné účtovníctvo, viac administratívy a prísnejšie pravidlá pre nakladanie s firemnými peniazmi.

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne len na základe úspory odvodov, môže neskôr zistiť, že nové náklady na účtovníctvo a administratívu výhodu úplne zmažú. Mnohí až po roku pochopia, že očakávaná úspora sa nekoná,“ varuje Makovini.

Podnikanie nie je iba o číslach, dôležitá je aj vízia

Podľa biznis koučky Ivety Kirschner z Be New Culture by sa podnikatelia mali na otázku formy podnikania pozerať širšie. Nielen cez čísla, ale aj cez víziu.

Živnostník vymieňa čas za peniaze, často pracuje sám, bez systému a dlhodobej stratégie. S. r. o. je už o budovaní procesov, partnerstiev a značky. Ak chce niekto rásť, je to prirodzený krok,“ hovorí Kirschner. Podľa nej prechod na firmu predstavuje posun od práce „na seba“ k riadeniu organizácie, ktorá môže fungovať nezávisle od zakladateľa.

Zrazu už nejde len o výkon, ale o manažment, teda o schopnosť delegovať, plánovať, škálovať. To je rozdiel medzi remeslom a firmou,“ konštatuje Kirschner. Zároveň varuje pred krátkodobým myslením, ktoré je medzi slovenskými podnikateľmi bežné. „Mnohí vidia len okamžitú úsporu, no prehliadajú právnu istotu, reputáciu či dlhodobé možnosti. Podnikanie je maratón, nie šprint,“ uzavrela Kirschner.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac