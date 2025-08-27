Prezident Pellegerini môže mať problém: Volebná komisia začala konanie v súvislosti s jeho podozrivou pôžičkou

O začatí konania rozhodla Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Štátna volebná komisia začala konanie o uložení pokuty Hlasu-SD v súvislosti s neskorým informovaním o prijatej pôžičke, ktorá šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu Petra Pellegriniho. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

O začatí konania rozhodla Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na utorkovom (26. 8.) zasadnutí. Konanie sa týka podozrenia z nesplnenia povinností podľa zákona o politických stranách. Strana je podľa zákona povinná zverejniť na webe údaje o prijatej pôžičke do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Šutaj Eštok sa obhajuje

Z výročnej správy Hlasu-SD vyplýva, že strana minulý rok evidovala jednu pôžičku veriteľa Element Business vo výške 300 000 eur. Hlas-SD ju prijal 26. januára 2024 a splatil 8. októbra 2024. Konateľkou firmy je Eva Pellegrini.

Hlas-SD tvrdil, že informáciu o pôžičke na webstránku doplnili „bezodkladne po tom, ako internou kontrolou zistili, že táto povinnosť nebola splnená“. Strana je podľa jej lídra a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pripravená niesť zodpovednosť za administratívne chyby v prípade financovania kampane Pellegriniho pred prezidentskými voľbami. Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že celá kampaň Pellegriniho bola financovaná z darov od členov či sympatizantov Hlasu-SD.

