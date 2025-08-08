Podporil Pellegriniho sumou 55-tisíc, teraz ľutuje: Šalitroš prelomil mlčanie, od prezidenta žiada vysvetlenie

Správy o podnikaní sestry Petra Pellegriniho, pôžičke jeho kampani a o kontraktoch s verejnými inštitúciami v čase, keď bol sám predsedom vlády, ma hlboko sklamali ako človeka, ktorý transparentne a z presvedčenia prispel nemalou sumou (55 000 eur) na jeho prezidentskú kampaň.
Moja podpora bola založená na dôvere vo férovosť a otvorenosť, no aktuálne zistenia vrhajú na celý proces silný tieň pochybností. Myslím si, že každý kandidát či funkcionár sa musí verejnosti zodpovedať už len pri podozrení z kríženia súkromných záujmov a verejnej moci – o to viac, ak ide o rodinu najvyššie postavených osôb v štáte.
Čakal som jasné vysvetlenie
Ak má jeho sestra dočinenia s pohybom stoviek tisíc eur, zlatými tehličkami či štátnymi zákazkami, očakával som zo strany Petra Pellegriniho jasné vysvetlenie a úplnú transparentnosť, nie zahmlievanie alebo mlčanie.
Svoj dar na kampaň dnes spätne hodnotím s obavami, že som podporil hodnoty, s ktorými už nemôžem súhlasiť – najmä ak sa ukáže, že v pozadí fungovala rodina prezidenta spôsobom pripomínajúcim staré praktiky, proti ktorým sme všetci kedysi vystupovali. Ak má mať naša politika šancu na dôveru ľudí, musí ísť o politiku, kde je otvorenosť samozrejmá, nie vynucovaná až po mediálnych zisteniach.
Pôžičku Hlas pôvodne nezverejnil
Peter Pellegrini reagoval na medializované informácie o 300-tisícovej pôžičke od svojej sestry, ktorú použil na prezidentskú kampaň. Tvrdí, že nič neutajil a pôžička bola riadne vrátená, informuje TV Markíza.
O pôžičke informovali ako prví Aktuality, ktoré zistili, že Pellegriniho sestra požičala strane Hlas 300-tisíc eur, ktoré následne putovali na Pellegriniho kampaň. Strana však túto informáciu nezverejnila na svojom webe, ako jej to prikazuje zákon. Aj samotný Pellegrini pôvodne nepriznal, že mal úver od sestry, a to napriek tomu, že sa ho médiá opakovane pýtali na pôvod 500-tisíc eur použitých v kampani.
Šutaj Eštok hovorí o chybe, neskôr o internej kontrole
Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok označil nezverejnenie pôžičky za administratívnu chybu, za ktorú sa ospravedlnili a údajne ju po upozornení opravili. O niekoľko dní neskôr však strana vydala nové vyjadrenie, v ktorom tvrdí, že nezrovnalosť odhalila interná kontrola a chybu odstránili okamžite. „Netajili sme nič. Za nesprávne zverejnenie sme pripravení niesť následky,“ dodal Šutaj Eštok.
