Život bez extrémov. Ivana Gáborík vysvetľuje, ako si udržiava zdravé telo, pevnú myseľ a rovnováhu

Mnohé ženy dnes hľadajú spôsob, ako skĺbiť starostlivosť o seba s rodinou a každodenným životom.
Ivana Gáborík je dôkazom, že k zdraviu aj kráse sa dá prísť aj bez extrémov. Ako porozprávala pre magazín Eva, jej životný štýl vzniká z bežných každodenných rozhodnutí – z pohybu, jednoduchej domácej stravy a z toho, že sa snaží počúvať samú seba aj svoje pocity.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Životný štýl bez extrémov
Pohyb je u Ivany prirodzenou súčasťou každého dňa najmä vďaka deťom, ktoré ju neustále udržiavajú v aktivite. „Najviac pohybu mám vďaka deťom, v lete spolu plávame, snažíme sa chodiť čo najviac pešo, doma veľa tancujeme. Pohyb je našou každodennou súčasťou,“ hovorí.
Dôležitou súčasťou jej rutiny je aj silový tréning, ktorý berie ako investíciu do zdravia. „Ale určite netreba opomenúť silový tréning, na ktorý sa snažím nájsť si vždy čas. O jeho benefitoch asi netreba zbytočne hovoriť. Za mňa je to osvedčený spôsob, ako nielen vyzerať zdravo, ale sa tak aj cítiť,“ dodáva.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Rovnako prirodzene pristupuje aj k strave. Diéty pre ňu nemajú zmysel a najlepšie sa cíti pri jednoduchej, pestrej domácej kuchyni. „Nikdy som nebola fanúšičkou diét a odriekania si jedál. Preferujem domácu stravu a zakladám si na tom, aby bola pestrá. Snažím sa jesť päťkrát za deň, čo sa mi nie vždy podarí. Ale dbám na to, aby som sa zbytočne neprejedala,“ priznáva tanečníčka.
Popri rýchlom rodinnom tempe sa síce nie vždy všetko stíha, no snaží sa držať svojich návykov. „Občas sa nestihnem počas dňa najesť, ale sú to naozaj výnimočné prípady. Takže ak aj niekam cestujem, stravu si rovnako ako pre deti nachystám pre seba. U mňa je základom pravidelnosť a disciplína,“ vysvetľuje.
Nahlásiť chybu v článku