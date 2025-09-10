Prešiel si neuveriteľnou premenou. Víťaz Superstar sa zmenil na nepoznanie, stala sa z neho hora svalov

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Očividne si siahol na dno svojich síl. 

Známy spevák to zobral zhurta. Hoci je slávnym umelcom, ktorého Slovensko spoznalo v roku 2011, keď vyhral druhú sériu Česko Slovenskej Superstar, zdá sa, že sa popri koncertovaní venoval aj sám sebe a zmenil svoj životný štýl. Pri pohľade na jeho fotografiu, zverejnenú na sociálnej sieti, je jasné, že jeho postava už nie je to, čo bývala. Spevák vyzerá výborne.

Za mikrofónom sa cíti ako ryba vo vode, no vyzerá to tak, že to platí aj čo sa týka posilňovania. Lukáš Adamec pôsobil vždy ako taký „macko“, ktorému sem-tam bolo vidieť obrysy bruška pod tričkom. Vždy mal chlapskú postavu, takže nie div, že sa z neho ženám a dievčatám podlamovali kolená.

Šokoval svojou formou

Posledné obdobie však výrazne na sebe „zamakal“ a výsledkom je postava, na ktorú sa nežnejšie pohlavie nebude vedieť vynadívať. Na Instagrame sa pochválil záberom, na ktorom je v obtiahnutom športovom drese.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Lukáš Adamec (@lukyadamec)

Každý si môže všimnúť, že sa z neho stal poriadny svalovec. Široké ramená, veľké ruky a svalnaté nohy. Charizmatický umelec prekvapil svojou top formou na konci leta, z ktorej budú v nemom úžase bezpochyby aj ostatní.

„Teším sa. Prvý ozajstný šprint triatlon. Budúci rok olympijský,“ napísal nadšený Lukáš k fotografii na sociálnej sieti. Spevák má očividne vytýčené nové ciele, no tentokrát v športe. Zjavne ich postupne úspešne zdoláva, podobne, ako to bolo pri účinkovaní v talentovej šou Superstar a celkovo v hudobnej brandži. Vyzerá to tak, že spev nie je jeho jedinou vášňou. Postupne sa k nej pridáva aj šport, ak už tak nie je.

Reakcie ľudí hovoria za všetko

